Napoli, prende quota una pista per sostituire Buongiorno: novità dalla Serie A

Tiago Gabriel del Lecce entra nei radar del Napoli per la difesa. Giovanni Manna valuta il centrale portoghese classe 2004 come soluzione dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, ma la richiesta salentina di 20 milioni blocca i negoziati.

Tiago Gabriel: il Napoli accelera ma il Lecce chiede 20 milioni

L’emergenza difensiva costringe il direttore sportivo azzurro a muoversi con urgenza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Manna ha intensificato i contatti per trovare un centrale di livello. Buongiorno può restare fermo per cinque mesi, e anche Sam Beukema affronta problemi fisici. Il Lecce sa di avere una carta importante e non sconta la valutazione del suo difensore.

Tiago Gabriel rappresenta un profilo interessante per diverse ragioni. Nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze con la maglia salentina, segnando due gol e consolidando il suo ruolo da pilastro della difesa leccese. Le qualità fisiche e la personalità del centrale portoghese attirano gli osservatori azzurri, che apprezzano anche la sua capacità di lettura del gioco.

Il calciomercato Napoli: altri nomi in lista, la cifra pesa

Il Napoli non ha messo tutte le uova nello stesso paniere. Federico Gatti e Oumar Solet rimangono sul tavolo delle trattative. Tuttavia, Tiago Gabriel ha guadagnato posizioni nelle preferenze di Manna, soprattutto per un dettaglio tattico: essere un under consentirebbe di inserirlo in rosa senza occupare ulteriori slot di giocatori extracomunitari.

La questione economica rimane centrale. Il Lecce non scende sotto i 20 milioni di euro, cifra che il Napoli sta valutando attentamente. La decisione se lanciare un assalto decisivo nei prossimi giorni dipenderà da quanto il club partenopeo riterrà sostenibile lo sforzo finanziario. Le prossime 48 ore saranno cruciali per capire se la trattativa accelererà o se il Napoli continuerà a sondare altre strade per rinforzare la linea difensiva.