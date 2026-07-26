Napoli, occhio al possibile nome per la difesa: è più di una suggestione!

Juan Jesus torna in orbita Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno: il brasiliano svincolato rappresenta l’opzione economica per rinforzare la difesa senza investimenti elevati.

Buongiorno infortunato: Juan Jesus la soluzione low-cost

Gli azzurri accelerano sul mercato dei difensori. Secondo Il Mattino, l’assenza di Alessandro Buongiorno apre uno scenario che vede riaffiorare il nome di Juan Jesus, attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua precedente avventura in maglia azzurra. La soluzione rappresenta un’alternativa economica rispetto ad altri obiettivi come Jhon Lucumí, permettendo al club di aggiungere esperienza al reparto arretrato mantenendo il budget sotto controllo.

Il difensore brasiliano conosce già l’ambiente napoletano e il calcio italiano. Non comporterebbe costi di cartellino significativi, abbattendo notevolmente le spese rispetto a un acquisto sul mercato tradizionale. Questo fattore non è secondario in una sessione dove il Napoli deve affrontare altri rinforzi e gestire con cautela le risorse disponibili.

Juan Jesus in azione durante Napoli-Inter

Il vincolo della lista over 22: l’ostacolo concreto

Quale impedimento blocca l’operazione? Il direttore sportivo Giovanni Manna deve prima liberare uno slot nella lista degli over 22, attualmente al completo. Senza questa mossa preliminare, anche un’operazione economicamente vantaggiosa come il ritorno di Juan Jesus rimane bloccata. Il club dovrà quindi procedere con una cessione o una rinegoziazione contrattuale prima di poter concretizzare l’ipotesi del brasiliano.

La priorità del Napoli rimane la difesa. Juan Jesus rappresenta un’opzione realistica e a basso costo che consentirebbe al club di affrontare l’emergenza legata all’infortunio di Buongiorno senza ricorrere a investimenti onerosi.