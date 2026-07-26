Napoli-Carrarese, spavento per Vergara: le condizioni del ginocchio

Antonio Vergara esce dal campo all’80’ della gara con la Carrarese a Dimaro con una fasciatura al ginocchio sinistro, ma al termine dell’amichevole rassicura tutti camminando regolarmente.

Vergara e lo spavento muscolare: il centrocampista lascia il campo fasciato

Momenti di tensione nel finale dell’amichevole Napoli-Carrarese quando il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio sinistro. Lo staff medico ha immediatamente applicato una vistosa fasciatura una volta raggiunta la panchina. La mossa ha costretto gli azzurri a completare la partita in inferiorità numerica, con il giocatore costretto a lasciare il terreno di gioco.

Le prime impressioni però non erano rassicuranti. La fasciatura visibile ha acceso le preoccupazioni dell’ambiente napoletano, soprattutto considerando l’importanza di Vergara nel progetto tattico di questa stagione. Il centrocampista è un elemento chiave nella mediana e qualsiasi problema fisico rappresenterebbe un danno significativo per la preparazione estiva del gruppo.

Napoli, il lieto fine: Vergara cammina senza problemi dopo il match

Al termine della partita è arrivata la notizia che ha dissipato i dubbi. Vergara ha abbandonato lo stadio senza fasciatura, camminando regolarmente e muovendosi senza apparenti difficoltà. Il giocatore, solo in via precauzionale, è uscito per una contusione. Il centrocampista si è inoltre fermato a salutare i tifosi presenti in tribuna, un gesto che ha confermato le sue condizioni fisiche tranquille. Nulla di grave dunque, solo una botta che ha richiesto cautela nel momento dell’uscita dal campo.

La situazione a Dimaro si normalizza così per il Napoli, che può proseguire il ritiro senza preoccupazioni particolari per la mediana. Vergara rimane a disposizione di Allegri per i prossimi test amichevoli e continuerà il suo percorso di preparazione verso l’inizio della stagione ufficiale.