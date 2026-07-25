“Spero resti al Napoli”, Di Lorenzo blinda un azzurro: messaggio alla società

Di Lorenzo chiede la permanenza di Anguissa. Intervenuto in conferenza stampa oggi, il capitano azzurro ha chiesto esplicitamente la permanenza del camerunense come base del progetto futuro del Napoli.

Restano tante le voci sul futuro di Anguissa. Ad inizio mercato, il camerunense sembrava uno dei calciatori in uscita, ma le recenti parole di Manna suggeriscono uno scenario meno netto. In ogni caso, non vi è ancora certezza in merito ad una sua permanenza. Sono così decisamente importanti le parole del capitano azzurro Di Lorenzo, che affermano a chiare lettere la volontà dello spogliatoio di non rinuciare a lui:

“Anguissa ritiene che il Napoli è molto importante per lui, lo ha dimostrato in questi anni e in campo. Non è uno che magari parla molto molto, ma lo dimostra con le prestazioni. Non entro nelle questioni contrattuali, ma mi piacerebbe continuare a giocare con lui perché è un calciatore molto forte. Mi trovo bene con lui in campo, spero sia ancora dei nostri”.