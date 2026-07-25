Lobotka, permanenza o addio al Napoli? Arriva il suo annuncio

Stanislav Lobotka rifiuta di pensare al contratto e conferma il suo impegno totale con il Napoli. Il centrocampista slovacco, intervistato a Sky Sport, ha dichiarato di essere felice della sua situazione e concentrato unicamente sulla preparazione atletica.

Lobotka e Allegri: il feeling che convince

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha portato una ventata di entusiasmo nello spogliatoio azzurro. Lobotka ha elogiato direttamente il tecnico, sottolineando come “La cosa che mi ha impressionato di Allegri è la voglia di giocare con la palla, durante gli allenamento è una cosa sempre positiva, poi sorride molto, porta una bella energia, è un piacere lavorare con lui”. Il centrocampista percepisce un’atmosfera positiva e una metodologia che lo motiva quotidianamente. La prima partita della stagione non ha rispecchiato le aspettative, ma Lobotka vede il lavoro in corso come naturale evoluzione preparatoria.

Lobotka ha chiarito che giocare a due o a tre centrocampisti non altera la sua disponibilità: “Non cambia giocare a 2 o a 3: io voglio dare sempre il mio meglio, è un piacere giocare per il Napoli e sarò pronto in ogni caso, anche perchè è più importante il gioco della squadra”. Questa dichiarazione rivela una mentalità che mette l’interesse collettivo davanti alle preferenze personali.

Napoli: sette anni e una famiglia acquisita

Il centrocampista ha sorpreso affermando che “Il Napoli è la mia seconda famiglia, adoro chi lavora qui, ho tantissimi amici. Il tempo è volato, mi sembra di essere qui da un paio di anni ma in realtà è il settimo!” Questo legame profondo non è solo retorica: Lobotka ha costruito radici solide nella città partenopea e tra i colleghi, trasformando il club in un punto di riferimento stabile della sua carriera.

La preparazione estiva prosegue con doppia seduta quotidiana, una pratica che il giocatore non sottovaluta. Il suo obiettivo rimane cristallino: “Il nostro obiettivo? Rendere i tifosi orgogliosi, daremo il massimo per farlo e per lottare fino alla fine in tutte le competizioni”. La scelta di Lobotka di rimanere focalizzato sul presente anziché sul futuro contrattuale: “Non ci penso, qui sono contento“. Il Napoli può contare su un centrocampista consapevole del suo ruolo e determinato a contribuire al progetto di Allegri senza ricercare uscite o rinegoziazioni.