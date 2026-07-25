Di Lorenzo su Allegri: “Siamo contenti di averlo. Vi svelo le differenze con Conte”

Di Lorenzo si è soffermato sul rapporto con il nuovo allenatore Allegri, spiegando una differenza importante con l’ex mister azzurro Conte. Il capitano del Napoli parla di un approccio positivo, con metodi di lavoro diversi rispetto al passato.

Nella conferenza stampa di oggi, capitan Di Lorenzo ha commentato in modo positivo l’impatto del nuovo allenatore Massimiliano Allegri:

“Ci stiamo conoscendo con il nuovo allenatore, l’approccio è stato positivo. Sicuramente è un allenatore con una grande personalità e molto esperto. Siamo contenti di averlo come nostro allenatore, ci siamo messi subito a disposizione e stiamo man mano conoscendo sempre di più le sue richieste. Il primo approccio è molto positivo”.