Festa Centenario, due assenti speciali per il Napoli: invito declinato!

Antonio Conte e Luciano Spalletti non saranno presenti alla festa del centenario del Napoli in programma il 1° agosto in Piazza del Plebiscito. Secondo Il Mattino, i due allenatori che hanno regalato gli scudetti all’era De Laurentiis hanno declinato l’invito alla cerimonia ufficiale.

Conte e Spalletti: le assenze che sorprendono

I due tecnici erano stati regolarmente invitati insieme a tutti gli ex allenatori del club partenopeo. Edy Reja è l’unico tra loro che ha confermato la partecipazione all’evento. L’assenza di Conte e Spalletti rappresenta un’eccezione nel panorama delle celebrazioni per il traguardo storico della società, considerando il peso delle loro gestioni tecniche.

Conte ha guidato gli azzurri al quarto scudetto della gestione De Laurentiis nella stagione 2023-2024. Prima di lui, Spalletti aveva conquistato il campionato nel 2022-2023, consegnando al Napoli una vittoria che mancava dal 1990. Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente del club, rendendo le loro assenze particolarmente rilevanti nel contesto celebrativo.

Spalletti e Conte con il Napoli

Le ragioni dietro le scelte dei due allenatori

Le motivazioni specifiche delle mancate partecipazioni non sono state rese pubbliche. La scelta di non presenziare alla festa può obbedire a ragioni personali, professionali o logistiche che al momento rimangono sconosciute. Il fatto che entrambi abbiano declinato suggerisce comunque una dinamica diversa da quella degli altri ex tecnici.

La festa del centenario del Napoli rimane comunque uno degli eventi più attesi dell’estate partenopea. Nonostante le assenze eccellenti, la cerimonia di Piazza del Plebiscito avrà comunque un significato straordinario nel calendario della società e dei tifosi azzurri. La celebrazione del primo secolo di storia calcistica rappresenta un momento fondamentale per il riconoscimento dei successi costruiti nel corso dei decenni, con o senza la presenza di figure chiave delle stagioni più recenti.