Di Lorenzo a vita al Napoli? Annuncio da brividi in conferenza stampa

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa oggi a Dimaro. Il capitano del Napoli ha prospettato la possibilità di chiudere la carriera in azzurro, aprendo concretamente a quest’ipotesi.

Nella conferenza stampa di oggi, Giovanni Di Lorenzo ha risposto in merito ad una domanda in merito alla possibilità di chiudere la carriera a Napoli. In azzurro da ben sette anni, il terzino si dice ben felice di quest’ipotesi:

“Mi piacerebbe chiudere la carriera al Napoli. Questa è la mia ottava stagione qui, è diventata casa. Poi le cose nel calcio le cose possono cambiare velocemente, ma sto bene qui. Sicuramente mi piacerebbe, se anche alla società farà piacere non ci saranno problemi a finire qua”