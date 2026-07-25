Allegri si presenta ai tifosi a Dimaro: reazione a sorpresa ai cori

Massimiliano Allegri si presenta ai tifosi del Napoli a Dimaro. L’allenatore accoglie il coro dei tifosi e ringrazia per l’affetto ricevuto durante la prima fase del ritiro in Trentino.

Allegri presenta il Napoli: l’accoglienza a Dimaro

La piazza Madonna della Pace di Dimaro Folgarida ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra. Sul palco è salito Massimiliano Allegri, accolto dai tifosi con il tradizionale coro “Chi non salta juventino è”. L’allenatore ha risposto con il sorriso, confermando di conoscere bene quel ritornello da anni.

Allegri ha preso la parola per ringraziare pubblicamente. “Voglio ringraziare subito i tifosi che ci sono stati vicino, ci hanno fatto sentire grande affetto”, ha dichiarato dal palco. Il tecnico ha sottolineato come questa esperienza rappresenti qualcosa di nuovo nel suo percorso: “Per me era la prima volta che da allenatore ho questa esperienza, è un’esperienza nuova”.

Il ritiro del Napoli: primi segnali positivi da Dimaro

La prima parte del ritiro in Val di Sole ha già prodotto impressioni positive. Allegri ha descritto il lavoro svolto come “meraviglioso”, tracciando un quadro incoraggiante dei primi giorni di preparazione. L’allenatore ha esteso i ringraziamenti anche alle istituzioni locali: “Ci tenevo a ringraziare tutti i tifosi, il paese di Dimaro e il Trentino. Ci hanno dato una grande ospitalità”.

L’atmosfera a Dimaro conferma il calore dell’ambiente azzurro. I tifosi presenti hanno accolto positivamente l’allenatore, creando le condizioni ideali per il prosieguo della preparazione estiva. Il Napoli continuerà il ritiro in Trentino con questo clima di fiducia e supporto, elemento non secondario mentre Allegri costruisce il progetto tattico della squadra per la stagione che inizierà a breve.