Napoli, la doppia cessione è confermata dal ds: “Trasferimento a titolo definitivo”

Alessio Zerbin e Luis Hasa passano al Frosinone a titolo definitivo. L’annuncio ufficiale arriva dal direttore sportivo dei ciociari Renzo Castagnini, che ha confermato i due colpi dal Napoli nella sessione di mercato estiva.

Castagnini: “Zerbin e Hasa arrivano a titolo definitivo”

Il ds del Frosinone ha rilasciato dichiarazioni ufficiali:

“Zerbin è già arrivato, Hasa arriverà oggi pomeriggio per cui abbiamo perfezionato ciò tutto col Napoli e con i giocatori”,

Entrambi gli acquisti sono stati completati come trasferimenti a titolo definitivo, non prestiti. Si tratta di due operazioni che alleggeriscono la rosa azzurra in un momento in cui il Napoli deve sfoltire l’organico.

Castagnini ha elogiato il profilo di Zerbin, sottolineando la sua esperienza in Serie A.

“Zerbin negli ultimi anni ha fatto la serie A e l’ha fatta bene, Hasa è un giovane interessate e pensiamo possa fare bene. Ha fatto un ottimo campionato a Carrara”.

Il giovane Hasa arriva dal prestito in Serie C dove ha messo in mostra buone prestazioni, mentre Zerbin rappresenta un elemento con esperienza nel massimo campionato italiano. Il Frosinone punta a entrambi per consolidare il progetto in Serie A.

Napoli: Manna accelera le cessioni per snellire la rosa

Lo stesso Castagnini ha evidenziato un problema strutturale del calcio moderno.

“Manna ha tanti giocatori da mandare via, due li abbiamo presi noi, ma le squadre oggi sono un po’ troppo piene di giocatori”.

Questa affermazione conferma che il direttore sportivo partenopeo sta portando avanti una strategia di sfoltimento della rosa, cedendo elementi considerati non essenziali al progetto.

Le partenze di Zerbin e Hasa, che si uniscono a quella di Ambrosino, rientrano in questa logica di alleggerimento. Il Frosinone ha colto l’occasione di acquisire due giocatori dal Napoli, beneficiando della necessità dei partenopei di liberarsi di eccedenze numeriche. Una scelta che conviene a entrambi: il Napoli riduce i costi e i numeri della rosa, mentre i ciociari rafforzano l’organico con elementi provenienti da un club di Serie A.