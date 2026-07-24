L’azzurro lascia e va in Turchia? Il Napoli fissa il prezzo: i dettagli

Romelu Lukaku è nel progetto Napoli, ma il Fenerbahce accelera per provare a portarlo in rosa: emissari turchi attesi in Italia nel weekend per conoscere la valutazione economica richiesta dagli azzurri per il centravanti belga.

Lukaku e il Fenerbahce: l’assalto turco nel weekend

Secondo quanto riportato da ‘Fotomaç’, il direttore sportivo del Fenerbahce Oguz Cetin arriverà in Italia nei prossimi giorni per incontrare il Napoli. L’obiettivo è chiaro: impostare la trattativa per portare Lukaku a Istanbul.

La posizione del Napoli rimane ferma e senza sconti. Pur consapevole che il contratto di Lukaku scade tra un anno, la società di Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. Gli azzurri hanno già comunicato ai turchi che non prenderanno in considerazione offerte al ribasso.

Lukaku a Dimaro: Allegri valuterà il belga da vicino

L’attaccante belga è atteso al ritiro di Castel di Sangro a partire dal 5 agosto, dove avrà modo di lavorare con Massimiliano Allegri. Il tecnico ha chiarito di voler osservare Lukaku da vicino prima di prendere decisioni definitive sul suo futuro. Questa fase di valutazione tattica non esclude affatto una cessione, ma la rende più consapevole.