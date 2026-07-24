Gutierrez traccia il cambio di rotta del Napoli: le parole su Conte e Allegri

Miguel Gutierrez accetta il cambio di guida tecnica al Napoli con serenità. Il terzino spagnolo, intervistato da SportMediaset durante il ritiro di Dimaro, ha sottolineato le differenze tra i due allenatori senza rimpianti per la stagione precedente.

Gutierrez e l’addio a Conte: due filosofie diverse

Lo spagnolo ha giocato l’intera scorsa stagione sotto Antonio Conte, ma non ha avanzato critiche al cambio di rotta. “Conte e Allegri sono due grandi allenatori molto diversi“, ha dichiarato Gutierrez ai microfoni. “Eravamo contenti lo scorso anno e lo siamo anche quest’anno. Ognuno ha il suo modo di allenarsi“. Il giocatore ha però precisato che non può fare confronti diretti sui metodi di lavoro: “Non posso fare paragoni sui ritiri dato che lo scorso anno ero arrivato più tardi“.

La dichiarazione rivela una postura adattiva. Gutierrez non si sofferma sulle scelte tattiche o sugli insegnamenti ricevuti da Conte, preferendo guardare avanti alla nuova stagione con la stessa dedizione. In cinque giorni di lavoro a Dimaro, il terzino ha già metabolizzato il passaggio di consegne e si concentra sugli obiettivi comuni.

Disponibilità tattica: Gutierrez gioca dove serve

Quando gli è stato chiesto del suo ruolo, il laterale ha risposto con pragmatismo. “Posso giocare anche a destra, mi adatto, sono sempre disponibile“, ha spiegato. Questa flessibilità potrebbe tornargli utile in una stagione dove Allegri potrebbe alternare gli interpreti sulle fasce. La capacità di agire su entrambi i lati lo rende una risorsa preziosa nella rotazione difensiva azzurra.

Gutierrez non ha manifestato preferenze personali sul posizionamento: la priorità è contribuire al progetto collettivo. Con questa mentalità, il terzino si inserisce perfettamente nella visione di una squadra che Allegri intende costruire attorno a principi di solidità e versatilità.

Gli obiettivi del Napoli: lottare per tutti i trofei

Quando il discorso è passato agli scopi della stagione, Gutierrez non ha usato mezzi termini. “Siamo il Napoli, dobbiamo lottare per tutti i trofei sempre. Abbiamo una squadra forte e tutti ci stanno aiutando“. La dichiarazione non contiene dubbi o prudenze: è un impegno diretto verso l’eccellenza. Il terzino percepisce la qualità della rosa e la ritiene all’altezza di competere su più fronti contemporaneamente. Questo atteggiamento riflette il clima nel ritiro di Dimaro. I giocatori non si concentrano su singole competizioni, bensì sulla costruzione di una mentalità vincente trasversale.

Spagna campione mondiale: il modello di squadra

Il tema della vittoria mondiale della Spagna ha permesso a Gutierrez di esprimere una visione più ampia del calcio. “Sono contento per la vittoria del Mondiale, hanno meritato la vittoria in finale. Ero convinto vincessero per come avevano giocato durante il Mondiale“. Lo spagnolo ha identificato il segreto del successo iberico in un principio che trascende il talento individuale: “Il segreto come nazionale è che siamo una famiglia. C’è grande qualità individuale da parte dei giocatori ma siamo anche tutti uniti e questa è la vera forza della Spagna“.

Questo insegnamento rappresenta un parallelo diretto con ciò che il Napoli intende costruire sotto Allegri e la coesione dello spogliatoio. La coesione, più che il virtuosismo tecnico, diventa il fondamento di una squadra competitiva. Gutierrez non parla di schemi tattici quando evoca la Spagna, ma di solidarità e identità collettiva, lo stesso valore che dovrebbe caratterizzare la prossima stagione del Napoli.