Lucca-Napoli, l’infortunio congela la possibile cessione? Ecco cosa filtra

Lorenzo Lucca sembra non rientrare nei piani del Napoli. La Lazio aveva già trovato l’intesa per il prestito con diritto di riscatto, ma una distorsione alla caviglia contro l’Arezzo blocca tutto.

Lucca e la Lazio: l’accordo sospeso dall’infortunio

Secondo ‘Tuttomercatoweb’, i biancocelesti avevano messo sul tavolo una proposta concreta per assicurarsi il centravanti. La Lazio vive una situazione di emergenza in attacco: Gattuso ha a disposizione solo Ratkov come prima punta pura, una scelta che rendeva Lucca un’opzione appetibile.

L’accordo sembrava vicino alla conclusione, ma l’infortunio dell’ex Udinese ha creato un muro. La distorsione alla caviglia riportata nel match contro l’Arezzo ora sarà sottoposta a valutazione medica. Se la lesione dovesse rivelarsi grave, la Lazio potrebbe fare un passo indietro sulla trattativa.

Napoli, Lucca non è incedibile: altre squadre in corsa

Il club partenopeo ha ufficialmente comunicato che il centravanti non è considerato incedibile. Questa apertura rappresenta un segnale chiaro: il Napoli è disposto a valutare offerte per il giocatore.

La situazione vive attualmente una fase di stallo dovuta unicamente alle condizioni fisiche di Lucca. Se gli esami dovessero escludere problemi seri, la pista con i laziali si riaprirebbe immediatamente. Non è comunque la sola squadra interessata: anche la Fiorentina segue il centravanti con attenzione, creando una competizione che potrebbe accelerare i tempi di risoluzione.