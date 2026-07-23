Infortunio Lucca, arriva la diagnosi del Napoli: quanto starà fuori

Lorenzo Lucca esce dalla prima amichevole stagionale contro l’Arezzo con una distrazione del legamento peroneo-astragalico anteriore. Gli esami diagnostici confermano i tempi di recupero tra i 7 e i 21 giorni, con valutazioni quotidiane prima del rientro in campo.

Lucca infortunato: la diagnosi ufficiale del Napoli

L’attaccante azzurro ha riportato il danno muscolo-legamentoso durante la sfida amichevole disputata ieri. Il comunicato della società specifica una lesione di basso grado, il che riduce significativamente i rischi di complicazioni future. Tuttavia, la progressione del recupero dipenderà dalle reazioni del corpo nei prossimi giorni, con sessioni di fisioterapia mirate a ripristinare la stabilità articolare della caviglia.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha fornito una stima più conservativa rispetto alla finestra massima: “Ieri per me non ha fatto una cattiva partita, poi si è fatto male e starà fuori un paio di settimane. Dobbiamo avere pazienza, il giusto, ma lui deve avere la consapevolezza che abbiamo fiducia in lui”. La dichiarazione segnala come il club mantenga fiducia nel giocatore nonostante il contraccolpo iniziale della preparazione estiva.

Impatto sul precampionato: tornerà a Castel di Sangro?

Quale scenario attenderà il Napoli nel calendario delle amichevoli? Lucca potrebbe tornare disponibile per gli ultimi test tattici prima dell’inizio della Serie A, ma solamente se il recupero procederà secondo le migliori previsioni. Potrebbe quindi tornare quindi per la penultima amichevole contro l’Osasuna o, più probabilmente, per la gara contro il Celta Vigo. La prudenza rimane prioritaria: il club non correrà rischi accelerando i tempi.

L’infortunio di Lucca arriva in una fase dove il Napoli sta costruendo il suo assetto offensivo per la stagione. Le prossime settimane determineranno se il calciomercato del Napoli avrà bisogno di interventi supplementari nel reparto avanzato, oppure se il recupero procederà secondo le stime attuali, riportando Lucca in campo entro fine luglio o primi giorni di agosto.