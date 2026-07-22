Napoli-Arezzo, Allegri potrebbe non essere in panchina: cos’è successo in queste ore

Massimiliano Allegri assente dall’allenamento di ieri a Dimaro per un attacco influenzale: il tecnico è in dubbio per la sfida amichevole odierna tra Napoli e Arezzo, in programma alle 18 a Carciato.

Allegri e la febbre: l’allenamento saltato ieri a Dimaro

Il nuovo progetto del Napoli parte con un’incertezza in panchina. Secondo Repubblica, Massimiliano Allegri ha disertato la seduta pomeridiana di allenamento di ieri presso il ritiro di Dimaro, colpito da un attacco influenzale accompagnato da febbre. Una assenza che ha costretto il tecnico a rinunciare anche all’incontro serale con i tifosi in piazza, rimandato a data da destinarsi. Il malanno è stato descritto come passeggero, ma la sua presenza sulla panchina odierna resta ancora da confermare.

La gara contro l’Arezzo, neopromosso in serie B, rappresenta il primo vero banco di prova del nuovo corso azzurro. Il match si disputa alle 18 presso lo stadio di Carciato e sarà trasmesso in diretta su Sky, Dazn e One Football al costo di 9,99 euro. L’assenza di Allegri dalla panchina comporterebbe un cambio organizzativo negli staff tecnici presenti a bordocampo, con eventuali deleghe a membri dello stato maggiore.

Napoli-Arezzo: cosa succede se Allegri non recupera

Chi guiderà la squadra dal campo se il tecnico non dovesse recuperare? Il Napoli ha uno staff tecnico completo a disposizione per gestire la sfida amichevole. L’importante rimane comunque raccogliere informazioni tattiche e fisiche sulla rosa, indipendentemente da chi occuperà la panchina. Allegri stesso ha già diretto sessioni di lavoro e sedute tattiche nei giorni precedenti, tracciando le linee guida del suo Napoli.

La situazione sarà monitorata nella mattinata odierna. Tutti gli addetti ai lavori sperano nel recupero del tecnico livornese già nelle prossime ore, così da avere continuità gestionale nel progetto appena iniziato. Il Napoli avrà comunque modo di testare il sistema di gioco e le condizioni fisiche della rosa durante la gara contro l’Arezzo, indipendentemente dalla presenza in panchina di Allegri.