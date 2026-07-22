Futuro Lukaku, il Napoli ha deciso: coinvolto anche Pastorello

Romelu Lukaku è sul mercato del Napoli. Le parti avrebbero deciso di valutare offerte concrete per il belga, con la possibilità di cessione che guadagna terreno in vista della sessione estiva.

La decisione non è dettata da una richiesta del giocatore di andare via. Fino a ieri nessuna offerta ufficiale era pervenuta al club azzurro. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente se consideriamo il costo dell’ingaggio: undici milioni lordi annui, cifra spropositata per una riserva nella storia del Napoli.

Lo stipendio rappresenta il nodo cruciale. Lukaku percepisce uno dei compensi più alti della rosa, eppure con Allegri il suo ruolo sarà secondario. Hojlund sarà il numero 9 del nuovo 4-3-3 che prende forma a Dimaro e Castel di Sangro. Il belga ha dimostrato negli States di essere perfettamente guarito dall’infortunio, ma questo non basta per giustificare un monte-ingaggi così pesante.

Lukaku: il prezzo fissato da De Laurentiis è di 10 milioni

De Laurentiis ha fissato una valutazione precisa: almeno dieci milioni di euro. Lo aveva pagato trenta milioni dal Chelsea due estati fa e non intende svendere. L’agente Pastorello è già al lavoro per trovare soluzioni. Secondo quanto emerge dalle fonti, sono già spuntate offerte concrete: Ajax, Fenerbahce, Besiktas e l’interesse del Monaco si aggiungono ai sondaggi della Saudi Pro League. Lukaku chiede un ingaggio importante per partire, superiore ai sei milioni annui, cifra che rende complicate le trattative con club europei di medio livello. Il belga vuole essere presente agli Europei in Inghilterra, elemento che potrebbe accelerare una soluzione se arrivasse l’offerta giusta.

Allegri apre le porte: la sessione estiva deciderà tutto

Allegri ha già inviato segnali positivi a Lukaku attraverso Pastorello. Le porte per questa stagione rimangono tecnicamente aperte, ma è una questione societaria e di bilancio, non tattica. Max ha diverse punte centrali e sa quando deve intervenire: prima di capire se accelerare sul mercato attenderà che il Napoli e il belga trovino un accordo.

Lo strappo con Conte è stato feroce, ma il nuovo tecnico ha seguito Lukaku nel Mondiale e lo ha ammirato. Tuttavia, non può ignorare che lo scorso anno l’attaccante ha garantito solo un gol per quei otto milioni spesi mensili. L’infortunio a Castel di Sangro e la scarsa continuità con l’ex allenatore hanno condizionato la sua stagione. Ora il belga è convinto che Allegri gli concederà maggiore attenzione.