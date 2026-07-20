Lukaku e Allegri, spunta la verità: permanenza al Napoli o addio?

Romelu Lukaku non ha chiesto di lasciare il Napoli secondo quanto riportato da Il Mattino. Il belga resterà in azzurro almeno fino a dopo Ferragosto, quando il mercato entrerà nella sua fase decisiva.

Lukaku e il Napoli: nessuna richiesta di cessione

Nessuna offerta è arrivata finora per l’attaccante belga, nemmeno attraverso il suo agente Federico Pastorello. Il giocatore si sta riposando dopo gli impegni internazionali e il 5 agosto sarà a Castel di Sangro per il raduno della squadra. Il tour americano del Napoli non ha prodotto movimento concreto sul fronte del trasferimento. Lo stipendio rappresenta il vero ostacolo: Lukaku guadagna oltre 8 milioni netti a stagione, cifra che pochi club europei possono permettersi.

Allegri cambia tutto: i segnali positivi al belga

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha trasformato la situazione. Il nuovo allenatore ha osservato Lukaku ai Mondiali e ha apprezzato le sue prestazioni con il Belgio. Secondo Il Mattino, Allegri sta inviando messaggi positivi al giocatore tramite Pastorello per convincerlo a restare. Questo contrasta nettamente con quanto accaduto con Antonio Conte, con cui il rapporto si era deteriorato dopo il rientro dall’infortunio.

Lukaku è convinto che Conte non gli abbia riservato le attenzioni necessarie durante la convalescenza. Con il precedente allenatore il minutaggio era stato limitato, creando frizioni evidenti. Ora il belga ha l’opportunità di ricominciare con una figura tecnica che lo stima e lo ha già monitorato a livello internazionale.

Il dilemma del Napoli: trattenere o vendere

Il club partenopeo vuole ridurre il monte ingaggi nonostante la qualificazione in Champions League. Cedere un calciatore con uno stipendio di questo livello permetterebbe di investire su giovani con contratti più sostenibili e maggiore potenziale di crescita. Tuttavia, Allegri rappresenta una variabile che potrebbe cambiare completamente i piani della società.

Dal punto di vista fisico, il belga è completamente guarito. I medici belgi confermano che i problemi della scorsa stagione erano dovuti a infortuni ripetuti, non a deficit strutturali. Lukaku è pronto a competere al massimo livello. La finestra di mercato post-Ferragosto sarà decisiva: in quei giorni emergeranno eventuali offerte concrete e il Napoli deciderà se accettare proposte o blindare il suo attaccante con il nuovo progetto di Allegri.