Napoli, rispunta un vecchio tormentone per la porta: può arrivare a costi ridotti

Kepa Arrizabalaga finisce nel mirino del Napoli: secondo Il Mattino, l’Arsenal ha offerto il portiere spagnolo agli azzurri per la prossima stagione.

Kepa offerto al Napoli: la strategia di Manna sulla Premier

La ricerca di un nuovo portiere entra in una fase concreta. Il Napoli ha individuato in Kepa la soluzione per rinforzare la difesa dopo una stagione ai margini con i Gunners. Lo spagnolo rappresenta un’opportunità di mercato perché, dopo l’esclusione dalla rosa dell’Arsenal, accetta di trasferirsi in Serie A a condizioni economiche vantaggiose rispetto al suo valore di mercato.

Il contesto tattico è chiaro. Vanja Milinkovic-Savic dovrebbe lasciare il Napoli per almeno 15 milioni di euro, mentre Alex Meret rimane nella rosa. Kepa, rappresenta un profilo esperto e affidabile. Non è un debuttante: ha già giocato in Champions League e ha una storia internazionale solida. La piazza napoletana offre un palcoscenico ideale per il suo rilancio dopo l’annata deludente a Londra.

Kepa durante una sessione di allenamento con l’Arsenal

Kepa e il Napoli: il precedente dell’estate 2022

I tifosi ricordano che lo spagnolo era stato vicino al trasferimento già nel 2022, prima di scegliere il Real Madrid. Questa volta le circostanze sono diverse: Kepa non ha scelta, l’Arsenal lo ha messo fuori dal progetto. Il Napoli ha il vantaggio di proporsi come destinazione con un progetto sportivo attraente e una chance concreta di tornare protagonista in Europa. Quale vantaggio offre questa operazione? Riduce i costi di un portiere di categoria internazionale e consente agli azzurri di investire il budget residuo su altri reparti, soprattutto se la cessione di Milinkovic-Savic si concretizza.

Il Mattino sottolinea che dopo le cessioni previste, il Napoli avrà a disposizione un tesoretto di circa 140 milioni di euro. Manna è in agguato sulla Premier League, pronto a colpire su quei calciatori che cercheranno una nuova avventura. Kepa potrebbe essere il primo di una serie di colpi di mercato intelligenti. La finestra di calciomercato estiva 2026 si prospetta decisiva per il progetto sportivo degli azzurri, e l’arrivo dello spagnolo rappresenterebbe un passo significativo verso il rinforzo della difesa.