Tegola Buongiorno, dovrà operarsi: i tempi di recupero ufficiali

Alessandro Buongiorno si opera al ginocchio destro dopo il consulto a Barcellona: la SSC Napoli annuncia l’intervento chirurgico sulla radice del menisco mediale nei prossimi giorni.

Buongiorno: l’intervento al menisco mediale è inevitabile

Il difensore azzurro non avrà scelta. La società partenopea ha comunicato ufficialmente che Buongiorno dovrà sottoporsi a riparazione chirurgica della radice del menisco mediale del ginocchio destro. La visita specialistica effettuata questa mattina a Barcellona ha lasciato poco spazio a interpretazioni: l’intervento è necessario e avverrà nei prossimi giorni. Non si tratta di un semplice controllo o di una gestione conservativa, ma di un’operazione che comporterà inevitabilmente un periodo di recupero.

Napoli: il calendario estivo si complica senza Buongiorno

La tempistica è problematica. Siamo a metà luglio 2026, nel pieno della preparazione estiva, e la perdita di un difensore centrale di quella caratura lascia buchi tattici difficili da colmare in fretta. Ora gli azzurri dovranno accelerare su altre piste difensive o improvvisare soluzioni in organico. L’emergenza difensiva si aggrava con anche Sam Beukema non al meglio.

Quale sarà la durata dell’assenza? Un intervento di riparazione meniscale non è banale. I tempi di recupero saranno non inferiori ai due mesi per lui, nella migliore delle ipotesi. Il difensore salterà così non solo entrambi i ritiri, ma anche una parte importante dell’inizio della nuova stagione. Buongiorno sarà out infatti almeno per le prime cinque giornate di campionato, per provare a tornare nel weekend dopo la sosta del 10/11 ottobre.

L’operazione è confermata ufficialmente dalla SSC Napoli. Nei prossimi giorni Buongiorno entrerà in sala operatoria, dopodiché inizierà il lungo percorso riabilitativo. Nel frattempo, il Napoli continua la sua estate di lavoro, con la consapevolezza che la difesa dovrà essere costruita senza il giocatore che avrebbe dovuto essere la pietra angolare del progetto. Il calciomercato del Napoli avrà ora una priorità assoluta: trovare un sostituto all’altezza prima dell’inizio della stagione.