Emergenza Napoli, non solo Buongiorno: un altro difensore crea preoccupazioni

Non solo Buongiorno, anche Sam Beukema preoccupa il Napoli. L’ex Torino salterà entrambi i ritiri estivi: come rivela Sky Sport, il difensore azzurro dovrà sottoporsi a consulto specialistico a Barcellona per il ginocchio destro, con la possibilità concreta di un intervento chirurgico. L’olandese, invece, soffre di un problema cronico che gli sta impedendo di allenarsi con i compagni.

Buongiorno e Beukema: i due difensori acciaccati

Sam Beukema ha iniziato un programma di rieducazione a causa del riacutizzarsi della sua patologia cronica bilaterale del tendine achilleo e non è attualmente disponibile. Le sue condizioni, secondo Sky Sport, saranno da tenere d’occhio nei prossimi giorni ed è difficile compiere al momento una prognosi ben precisa.

Per Buongiono, le indagini diagnostiche già previste hanno evidenziato la necessità di una valutazione più approfondita. Il difensore non parteciperà al ritiro del Napoli a causa dei problemi emersi nelle ultime settimane. Non si tratta di una semplice gestione conservativa, ma di una situazione che richiede una decisione medica definitiva sulla necessità dell’intervento. Il consulto in Catalogna rappresenta il passo successivo per chiarire se il ginocchio necessita di un’operazione.

Gli infortunati del Napoli: Rafa Marin non preoccupa

Per Rafa Marin le notizie sono più incoraggianti. Il difensore ha subito un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra durante una partitella, ma Sky Sport descrive il problema come di lieve entità. Nulla di preoccupante dunque per lo spagnolo, che dovrebbe essere a disposizione per il ritiro trentino.

Billy Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo il trauma distorsivo rimediato in Nazionale, mentre Matteo Politano è semplicemente in fase di gestione ordinaria. La rosa che Allegri avrà a disposizione a Dimaro sarà per ora incompleta in difesa, con almeno due centrali indisponibili tra i giocatori più esperti.

L’assenza di Buongiorno accelera il mercato difensivo del Napoli, rappresentando un punto interrogativo significativo per la stagione 2026-2027. A questa si aggiunge anche quella di Beukema: se dovessero emergre pr