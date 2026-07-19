Milinkovic-Savic, futuro a sorpresa: scambio fra il Napoli e il club di Premier League

Vanja Milinkovic-Savic può lasciare il Napoli: il portiere serbo può andare al Tottenham in uno scambio con Guglielmo Vicario, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport. L’operazione risponde a esigenze concrete di entrambi i club.

Milinkovic-Savic e il Tottenham: quando lo scambio diventa soluzione

L’estremo difensore serbo non ha mai convinto definitivamente sulla panchina azzurra. Le offerte arrivate sinora—quella dell’Hull City in primis—non hanno soddisfatto le richieste del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, la vera opportunità emerge da Londra: il Tottenham può proporre uno scambio che coinvolge Guglielmo Vicario, portiere italiano già nel mirino della Juventus come alternativa. Le valutazioni dei due portieri non distano significativamente. Non è semplice immaginare questo incastro realizzarsi, ma rappresenta un quadro concreto che il Napoli sta effettivamente valutando.

La Premier League ha sempre rappresentato il mercato più interessato a Milinkovic-Savic. Hull City e Leeds United avevano già bussato alla porta azzurra, ma nessuna di queste piste aveva convinto davvero. Lo scambio con il Tottenham cambia completamente la prospettiva: consente al Napoli di acquisire un portiere di livello internazionale senza esborsi economici rilevanti.

Vicario e la Juve: il nodo ancora irrisolto

Quale ostacolo rimane più concreto? La Juventus continua a monitorare Vicario come prima alternativa a Martínez. Per questo motivo, l’operazione non è ancora cosa fatta: dipende dalle scelte di mercato della Juve e dalla volontà del Tottenham di cedere Vicario in uno scambio invece che attraverso un ingente incasso.

Milinkovic-Savic al Napoli rappresentacomunque un’avventura ai titoli di coda. Lo scambio con il Tottenham offrirebbe una via d’uscita elegante per tutte le parti: il Napoli ottiene un portiere con esperienza internazionale, il Tottenham lo stesso, Vicario trova una squadra di vertice in Serie A dove può giocare con continuità. Il calciomercato del Napoli dipenderà crucialmente da questa trattativa e dalle mosse parallele della Juventus nelle prossime settimane.