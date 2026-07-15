Napoli, l’affare salta: la rivale di Serie A è a un passo dalla chiusura

Il Napoli perde l’opportunità di acquistare uno dei giocatori più chiacchierati nel futuro del calcio come Kerim Alajbegovic. Dopo averlo seguito a lungo, e con mosse importanti per avvantaggiarsi sulle concorrenti, l’Atalanta ha praticamente chiuso il suo arrivo.

Alajbegovic va all’Atalanta: niente Napoli per il bosniaco

In questi mesi si è parlato moltissimo di Kerim Alajbegovic. Dalla super prestazione alle qualificazioni Mondiali della sua Bosnia contro l’Italia, passando per ottime prestazione anche alla Coppa del Mondo, l’ala bosniaca classe 2007 era finita sotto i riflettori e al centro di voci di mercato, venendo accostato a moltissime voci di mercato.

Tra i club più attenti su di lui c’era sicuramente il Napoli, che aveva mosso passi completi. Nel mercato, però, tutto cambia rapidamente e – segnala Sky Sport – ora Alajbegovic è vicinissimo all’Atalanta degli ex Giuntoli e Sarri. Mancano solo piccoli dettagli tra la Dea e il Bayer Leverkusen.