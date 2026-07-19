Napoli, svelata la nuova radio ufficiale: accordo triennale e annuncio

Radio Kiss Kiss torna a essere la radio ufficiale del Napoli con un accordo triennale che riporta la storica emittente nazionale al fianco del club partenopeo dopo anni di assenza dalla gestione comunicativa ufficiale.

Napoli e Radio Kiss Kiss: partnership triennale rinnovata

Il Napoli ha formalizzato una collaborazione strategica con Radio Kiss Kiss, emittente tra le più seguite in Italia. L’intesa triennale rappresenta il ritorno della radio come partner editoriale ufficiale del club, una scelta che unisce due realtà radicate a Napoli ma protagoniste su scala nazionale e internazionale. Aurelio De Laurentiis, presidente della Napoli, ha dichiarato:

“Siamo felici di siglare un accordo così importante con Radio Kiss Kiss. Una collaborazione che ci vedrà coinvolti a Napoli e sulle frequenze di Kiss Kiss nazionale e anche oltre”.

L’accordo prevede una gestione integrata della comunicazione azzurra attraverso più canali. Radio Kiss Kiss curerà l’animazione dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione delle gare casalinghe con dj e animatori specializzati, produrrà contenuti editoriali radiofonici esclusivi e svilupperà format originali per il mondo digitale.

La partnership include anche iniziative speciali dedicate ai tifosi durante l’intera stagione sportiva. Fabio Roselli Tubelli, amministratore delegato di CN Media/Radio Kiss Kiss, ha sottolineato:

“Tornare a essere Radio Ufficiale della SSC Napoli con la sigla ‘Qui casa Calcio Napoli’ rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio”.

Comunicazione integrata: lo stadio e i contenuti digitali

La strategia comunicativa mira a trasformare l’esperienza dello stadio in un momento di coinvolgimento totale. Prima, durante e dopo ogni partita casalinga, i conduttori di Radio Kiss Kiss accompagneranno i tifosi attraverso un ecosistema editoriale che combina radiofonico e digitale. Questa integrazione multicanale consente al club di raggiungere milioni di persone distribuite in Italia e all’estero, sfruttando la copertura nazionale della rete radiofonica. La proprietà del Napoli metterà a disposizione la sua esperienza settantennale nel settore dello spettacolo, eredità della famiglia De Laurentiis, per arricchire i contenuti offerti ai tifosi.

La collaborazione nasce in un momento cruciale per il club: l’anno delle celebrazioni del Centenario della Napoli. Radio Kiss Kiss raggiunge quotidianamente milioni di ascoltatori, consolidando ulteriormente il posizionamento del marchio azzurro su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi mesi, entrambe le realtà presenteranno ulteriori iniziative e progetti che arricchiranno la partnership, con l’obiettivo di creare un racconto continuativo della stagione sportiva che rafforzi il senso di appartenenza della comunità azzurra.