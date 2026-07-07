La maglia del centenario del Napoli 2026-27: storia del design, simboli e dove acquistarla

La maglia del centenario del Napoli non è semplicemente un kit da calcio: è un documento storico tessuto su jersey tecnico. Presentata il 6 luglio 2026 a bordo della MSC World Europa nel porto di Napoli, la divisa Home 2026-27 celebra 100 anni di fede azzurra attraverso simboli, scelte cromatiche e dettagli che vale la pena conoscere prima di indossarla.

Il colore: il Blu Centenario

Il nome non è ufficiale, ma i tifosi l’hanno subito battezzato Blu Centenario. La tonalità è una reinterpretazione del classico azzurro napoletano, più profonda e quasi setosa alla luce. Il tessuto tecnico è stato progettato per richiamare visivamente la texture della lana che caratterizzava le maglie degli anni Ottanta — un omaggio all’epoca dei due scudetti di Maradona.

Non una copia nostalgica, ma una rielaborazione contemporanea: il materiale è ad alte prestazioni, studiato per le esigenze di una squadra che gioca ogni tre giorni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Lo stemma celebrativo: quattro simboli per cent’anni

Il cuore della maglia è lo stemma celebrativo posizionato sul petto. Quattro elementi convivono in un unico simbolo:

Il Corsiero del Sole : il cavallo rampante fu il primo emblema del club nel 1926. Simbolo della città di Napoli e del suo spirito indomabile, torna dopo decenni di assenza sull’iconografia ufficiale del club.

: il cavallo rampante fu il primo emblema del club nel 1926. Simbolo della città di Napoli e del suo spirito indomabile, torna dopo decenni di assenza sull’iconografia ufficiale del club. Il numero 100 : celebra il Centenario in modo diretto e immediato.

: celebra il Centenario in modo diretto e immediato. Il simbolo dell’infinito : esprime l’amore eterno tra la città e la sua squadra. Una relazione che non si esaurisce mai.

: esprime l’amore eterno tra la città e la sua squadra. Una relazione che non si esaurisce mai. Il logo attuale della SSC Napoli: rappresenta il presente e il futuro, l’identità che il club porta avanti.

Il testimonial: Maradona

La scelta del testimonial per la campagna di lancio era già scritta prima ancora che il club la annunciasse: Diego Armando Maradona. Non poteva essere altrimenti. El Pibe de Oro, i due scudetti, la Coppa UEFA del 1989: il decennio maradoniano coincide con il momento più alto della storia azzurra. Usare la sua immagine per aprire il Centenario è un gesto d’amore che va oltre il marketing.

Dove e come acquistare la maglia

La maglia Home 2026-27 è disponibile attraverso i seguenti canali:

Store online ufficiale SSC Napoli (sscnapoli.it): disponibile dall’1º luglio 2026, ore 19:26 (ora simbolica che richiama l’anno di fondazione).

(sscnapoli.it): disponibile dall’1º luglio 2026, ore 19:26 (ora simbolica che richiama l’anno di fondazione). Negozi ufficiali SSC Napoli : stessa data di apertura vendite online.

: stessa data di apertura vendite online. Rivenditori autorizzati: attivi dal 7 luglio 2026.

Le versioni disponibili includono la replica replica (per i tifosi) e la versione autentica match-ready (la stessa indossata dai calciatori in campo). Il prezzo si allinea alla fascia alta del mercato delle maglie da Serie A.

Perché questa maglia è diversa dalle altre

Ogni anno il Napoli presenta una nuova maglia. Ma quella del Centenario porta un peso diverso. È la prima volta nella storia del club che un kit racconta così esplicitamente le radici di Napoli: il Corsiero del Sole, la lana degli anni Ottanta, Maradona come testimonial. Chi la indosserà al Maradona nel 2026-27 porterà letteralmente cent’anni di storia sul petto.

Per chi non può essere allo stadio, è anche il modo più tangibile di essere parte di una stagione irripetibile.