Napoli, nuovo infortunio a Dimaro: botta alla caviglia e preoccupazione

Lorenzo Lucca interrompe l’allenamento a Dimaro dopo una botta alla caviglia sinistra rimediata nello scontro con Rafa Marin. L’attaccante, uscito dal campo per ghiaccio e medicazioni, rappresenta l’ennesima grana fisica in una sessione già complessa.

Lucca ko a Dimaro: lo scontro con Marin durante l’esercitazione

Durante la sessione mattutina di domenica 19 luglio, l’ex centravanti dell’Udinese ha subito un trauma alla caviglia sinistra in uno scontro di gioco con il difensore. L’esercitazione era una partita cinque contro cinque. Immediato l’intervento dello staff medico con spray al ghiaccio e pausa dal campo. Lucca ha tentato di riprendere l’attività, ma poco dopo è tornato a bordocampo definitivamente.

La sequenza è stata veloce ma preoccupante. Il giocatore si è accasciato dolorante, gli addetti ai lavori hanno raggiunto il campo in pochi secondi, e dopo il primo trattamento il centravanti ha provato a rientrare. Non ce l’ha fatta. Ghiaccio continuo alla caviglia e riposo forzato per il resto della seduta.

Napoli: si fermano anche Politano e Vergara

Il Napoli affronta una preparazione già segnata da assenze significative. Politano e Vergara non hanno partecipato alla sessione odierna. Il primo per un problema all’anca, il secondo per sintomi simil influenzali. Buongiorno è fermo per infortunio e Lucca ora si aggiunge alla lista degli indisponibili, anche se temporaneamente. La scorsa stagione sotto Antonio Conte è stata devastante dal punto di vista degli infortuni, e questa estate non accenna a invertire la tendenza già dalle prime sedute in ritiro.

Lo staff medico valuterà le condizioni di Lucca nei prossimi giorni. Una botta alla caviglia in luglio, se gestita correttamente, non dovrebbe trasformarsi in un problema serio, ma il trend di stop fisici rimane inquietante per la programmazione della rosa azzurra in vista della nuova stagione.