Infortunio Buongiorno, spuntano i tempi di recupero: rischio lungo stop!

Alessandro Buongiorno salta il ritiro del Napoli a Dimaro per accertamenti al ginocchio destro: il difensore potrebbe fermarsi fino a ottobre qualora fosse necessario l’intervento chirurgico.

Buongiorno e il ginocchio: gli esami rivelano un problema serio

Gli azzurri hanno iniziato la preparazione estiva senza uno dei pilastri della difesa. Buongiorno ha già completato indagini diagnostiche che hanno evidenziato la necessità di un consulto specialistico per stabilire se ricorrere all’operazione al ginocchio destro. Come rivela il Corriere dello Sport, nella peggiore delle ipotesi il centrale potrebbe restare fuori fino a ottobre, uno stop che inciderebbe pesantemente sui piani della nuova gestione tecnica.

La situazione rappresenta un ostacolo concreto per i piani difensivi del progetto appena avviato. Un difensore di questa caratura non è facilmente sostituibile, e la sua assenza prolungata obbligherebbe a scelte alternative anche sul mercato.

I tempi di recupero: da agosto a ottobre il margine d’incertezza

Non esiste ancora una comunicazione ufficiale sui tempi esatti. Tutto dipende dall’esito della consultazione specialistica: se gli accertamenti confermano la necessità di intervento, i tempi si allungheranno significativamente rispetto a una gestione conservativa. Il consulto determinerà se operarsi subito o provare un percorso rieducativo parallelo.

Quale scenario è più probabile? Le indagini già programmate e la necessità di un consulto chirurgico specifico suggeriscono che la strada dell’operazione non è stata scartata. Se confermata, i tempi di recupero supererebbero agevolmente settembre, compromettendo le prime fasi della stagione.

Le prossime settimane saranno decisive per il Napoli e per Buongiorno. L’esito del consulto specialistico chiarirà se si parla di un rientro a settembre oppure di uno stop che si protrarrà oltre. Nel frattempo, il calciomercato Napoli dovrà eventualmente valutare rinforzi difensivi qualora l’operazione chirurgica venisse confermata e i tempi di recupero confermassero il pessimistico scenario.