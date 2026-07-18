Napoli, addio più vicino: spunta un altro club di Premier League

Vanja Milinkovic-Savic lascia il Napoli: dopo l’Hull City, anche il Leeds United entra nella corsa al portiere serbo in questa sessione estiva di calciomercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Milinkovic-Savic e la Premier League: due club inglesi in pressing

Le pretendenti inglesi si moltiplicano intorno al numero uno azzurro. Il Leeds United si aggiunge all’Hull City nella lista dei club interessati a chiudere l’operazione, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La squadra inglese potrebbe accelerare qualora non trovasse l’accordo con il Parma per Zion Suzuki, la sua prima scelta. Milinkovic-Savic rappresenta dunque un’alternativa concreta e già individuata dagli scout britannici.

Il Napoli ha necessità di vendere prima di acquistare. Con 32 giocatori convocati al ritiro di Dimaro, la rosa rimane troppo ampia per gli standard attuali. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha fissato come priorità assoluta lo sfoltimento dell’organico. Solo dopo aver completato almeno due-tre cessioni importanti, il club potrà procedere ai rinforzi ritenuti indispensabili.

Vanja Milinkovic-Savic durante una partita

Allegri aspetta due rinforzi: il terzino destro e il sostituto tra i pali

L’allenatore Massimiliano Allegri ha già comunicato le sue richieste, secondo il quotidiano. Servono un terzino destro e un nuovo portiere, qualora Milinkovic-Savic dovesse partire. La partenza del serbo ex Torino libererebbe uno slot importante nel budget e nella lista dei giocatori. L’operazione in Premier League potrebbe concludersi nelle prossime settimane, visto l’interesse concreto di almeno due club inglesi.

Quale cifra chiede il Napoli? Difficilmente il Napoli scenderà sotto i 20 milioni di euro, cifra spesa appena un anno fa. Hull City e Leeds dovranno presentare offerte competitive per convincere De Laurentiis e Manna a lasciar partire Milinkovic-Savic. Nel frattempo, gli azzurri proseguono il ritiro a Dimaro in attesa di sviluppi concreti sulle uscite e sugli ingressi programmati.