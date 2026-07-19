Mercato Napoli, nuovo nome per la difesa: arriva dal Chelsea

Badiashile al Napoli: Manna chiede il prestito al Chelsea, ma i londinesi vogliono la cessione definitiva. L’infortunio di Buongiorno accelera la ricerca di un difensore centrale.

Badiashile al Napoli: il Chelsea dice no al prestito

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha avanzato richiesta ufficiale al Chelsea per Benoit Badiashile in prestito. La risposta dei Blues è stata negativa. Il club londinese pretende la cessione definitiva del difensore francese di 25 anni, alto 194 centimetri, che nella scorsa stagione ha collezionato presenze anche in Champions League.

L’accelerazione del Napoli sul mercato dipende direttamente dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. Giovanni Manna, il direttore sportivo, si ritrova costretto a cercare un centrale che garantisca solidità difensiva al progetto di Massimiliano Allegri. Badiashile rappresentava una soluzione rapida, ma la valutazione del Chelsea complica tutto.

Achraf Badiashile in azione con la maglia del Napoli

Gatti non è scartato: la priorità resta cedere

Il Napoli non ha abbandonato la pista che porta a Federico Gatti, calciatore che Allegri conosce bene e stima. Tuttavia, la società ha le mani legate. La priorità assoluta rimane la cessione dei calciatori in esubero. Solo quando verranno concretizzate le operazioni in uscita, De Laurentiis e Manna potranno muoversi concretamente sul mercato in entrata.

Quale scenario si profila nei prossimi giorni? Il Napoli continuerà a sondare il mercato europeo cercando alternative meno costose rispetto a Badiashile. Gatti rimane un’ulteriore soluzione, ma il club azzurro dovrà prima risolvere la questione degli esuberi prima di accelerare su qualsiasi operazione difensiva.

Insomma, il Napoli continua a muoversi con le difficoltà dovute alle tempistiche per sfoltire una rosa con davvero troppi giocatori. Infortuni come quello di Buongiorno non fanno altro che complicare le cose, ponendo dei problemi che in questo momento il club non può contenere. Qualora il Chelsea aprisse al prestito di Badiashile, la situazione cambierebbe: il Napoli avrebbe individuato un difensore da poter acquistare subito e senza costi esorbitanti.