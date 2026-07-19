Elmas svela tutta la verità: dal mancato riscatto del Napoli, all’addio di Conte

Eljif Elmas accetta il mancato riscatto del Napoli senza recriminazioni. L’ex centrocampista partenopeo, intervistato da Il Mattino, ha rivelato come la società azzurra abbia fatto le proprie valutazioni.

Elmas e il riscatto: la posizione dell’ex centrocampista azzurro

L’ex calciatore non nutre rimpianti sulla decisione della società. Ha dichiarato esplicitamente di accettare la scelta del club: “Lo accetto, fa parte del gioco. Io non ho recriminazioni, né rimpianti. Ed è giusto che il Napoli abbia fatto le proprie valutazioni”. Il macedonone non lascia spazio a polemiche o contestazioni da parte sua. Una posizione di maturità che evidenzia come l’esperienza partenopea abbia lasciato il segno positivo nel calciatore, indipendentemente dall’esito finale della trattativa.

Conte e il Napoli: la sorpresa dell’addio

L’addio di Antonio Conte è stato una sorpresa per Elmas. “Non aveva mai dato questi segnali ed ero certo che alla fine sarebbe rimasto, che avrebbe continuato nel Napoli”, ha ammesso l’ex centrocampista azzurro. La guida di Conte è una delle esperienze che lo hanno segnato profondamente dal punto di vista tattico e umano: “Per me lui è un maestro per me. Per lui non era sufficiente un giorno di lavoro per raggiungere certi risultati. Diceva che alla base di tutto c’è il lavoro e che non dovevano esserci momenti di pausa, di relax dopo una vittoria. Ha dato tanto al Napoli”.

Nessuna rivelazione particolare, invece, sul clima dopo Bologna-Napoli e su un possibile addio dell’allenatore già dopo quella nefasta partita: “Il clima era particolare, ma in fondo ho solo atteso che si realizzassero gli eventi”.

Allegri e il futuro del Napoli: la fiducia di Elmas

Per quanto riguarda il nuovo corso, Elmas non ha dubbi su Massimiliano Allegri. “Sono certo sia l’uomo giusto per Napoli”, ha affermato con convinzione. L’ex centrocampista ha sottolineato come Napoli rappresenti un’esperienza unica per qualsiasi calciatore e non chiude le porte ad un possibile secondo ritorno in azzurro: “Non vedo motivi per poter dire di no. Napoli dà felicità ed emozioni”.

Elmas conosce bene la pressione e le dinamiche del Napoli, avendole vissute direttamente durante i suoi anni in azzurro, e non vede motivi per dubitare della scelta della società di affidare il progetto al nuovo allenatore. Intanto, il suo futuro si prepara a essere lontano dalla maglia azzurra dopo il mancato riscatto, anche se la speranza di un nuovo ritorno di fiamma è l’ultima a morire.