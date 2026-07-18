Napoli, a Dimaro tra addii e valutazioni: il piano di Allegri

Lindstrom e Folorunsho arrivano a Dimaro con il Napoli, ma il loro futuro resta appeso a un filo. Il direttore sportivo Giovanni Manna accelera le cessioni durante il ritiro estivo per snellire la rosa.

Lindstrom e Folorunsho convocati ma in uscita: il piano di Manna

Secondo quanto riferisce Il Roma, Michael Folorunsho e Jesper Lindstrom rimangono obiettivi di mercato in partenza nonostante la convocazione per il ritiro trentino. Il ds Giovanni Manna lavora per ridurre gli effettivi a disposizione, permettendo al tecnico Massimiliano Allegri di concentrarsi sul gruppo che affronterà la stagione 2026-2027.

I due giocatori lasceranno il Napoli qualora arrivassero offerte concrete nei prossimi giorni. Una strategia commerciale precisa: convocazione per mantenere valore di mercato, ma porta aperta alle partenze.

Zerbin, Cajuste, Cheddira e Ambrosino: già fuori dalla lista

Situazione completamente diversa per altri calciatori azzurri. Alessio Zerbin, Jens Cajuste, Walid Cheddira e Giuseppe Ambrosino non compaiono nemmeno nella lista dei convocati per Dimaro.

Questi quattro giocatori sono già stati destinati a una sistemazione e non faranno parte del progetto di Allegri. La scelta di escluderli dal ritiro segnala una decisione definitiva sul loro futuro, senza neanche la possibilità di dimostrare qualcosa al nuovo allenatore.

Allegri valuta Lang, Lucca, Marin e i giovani: chi convince in Trentino

In Trentino il tecnico avrà l’occasione di osservare attentamente Rafa Marin, Luca Marianucci, Noa Lang, Lorenzo Lucca, Luis Hasa ed Emanuele Rao. Questi calciatori sono stati convocati perché hanno l’opportunità di convincere Allegri e guadagnare spazio nel progetto.

Non è una semplice presenza: è un esame vero e proprio. Chi dimostrerà le giuste qualità potrà rimanere in rosa; gli altri seguiranno lo stesso destino di Zerbin e compagni.

Noa Lang in azione con la maglia del Napoli

Manna fermo sul mercato in entrata: priorità alle cessioni

Mentre il Napoli accelera sulle uscite, il direttore sportivo mantiene il freno sul mercato in entrata. Le operazioni offensive rimangono congelate in attesa delle prime cessioni ufficiali. Manna non intende muoversi significativamente fino a quando non avrà liberato spazi in rosa e risorse economiche. La strategia è lineare: vendere prima, comprare dopo.

Il ritiro di Dimaro rappresenta il palcoscenico ideale per accelerare questo processo, con Allegri che avrà la visione completa dei margini di manovra.