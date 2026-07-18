Napoli, ora il colpo in difesa è possibile: spuntano tre nomi dalla Serie A

Alessandro Buongiorno salta il ritiro azzurro per sottoporsi a consulto chirurgico sul ginocchio destro. Il difensore del Napoli ha completato gli esami diagnostici che hanno evidenziato la necessità di valutare un possibile intervento.

Buongiorno out: Manna e Allegri cercano il sostituto

L’assenza del centrale azzurro costringe la dirigenza a accelerare le valutazioni su tre profili concreti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds Manna e Allegri hanno già identificato i candidati principali per colmare il vuoto in difesa durante la preparazione e oltre.

Federico Gatti della Juventus rimane il nome più appetibile. Il difensore bianconero è stato monitorato dal Napoli già durante la trattativa per Gila, e continua a essere il profilo preferito sia da Allegri che da Manna. Una mossa che dipenderebbe dalla volontà della Juve di cederlo, scenario tutt’altro che scontato. Oumar Solet dell’Udinese rappresenta una seconda opzione: il centrale friulano cerca una sfida in una big, ma il club friulano pratica prezzi elevati.

Solet esulta con l’Udinese

Tiago Gabriel dal Lecce: il talento giovane nel mirino

Quale sarà la soluzione più pratica per il Napoli? La risposta potrebbe venire da Tiago Gabriel del Lecce, rivelazione della scorsa Serie A. Il difensore ha accumulato 37 presenze, segnato due gol e dimostrato personalità e applicazione difensiva notevoli.

Lo scouting partenopeo ha seguito con attenzione Gabriel per un anno intero, tracciando il profilo di un centrale che combina solidità difensiva e margini di crescita. Il ritiro a Dimaro è già iniziato, ma la situazione di Buongiorno inciderà sulle scelte tattiche di Allegri e sulla strategia di mercato.