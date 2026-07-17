Napoli, la lista dei convocati per Dimaro: scelto il sostituto di Buongiorno

Allegri ha diramato i 32 convocati per il ritiro di Dimaro, che inizia questo pomeriggio alle 18:00 allo stadio comunale di Carciato. L’assenza di Alessandro Buongiorno, impegnato in consulti specialistici al ginocchio destro, ridisegna completamente le strategie difensive del tecnico. Nosa Edward Obaretin diventa il sostituto naturale del centrale assente, chiamato a garantire continuità tattica nelle prime partitelle della preparazione estiva.

Obaretin: dalla cessione al ruolo da titolare a Dimaro

Il giovane difensore classe 2003, reduce da una stagione in prestito, era stato destinato a una nuova esperienza fuori Napoli. L’infortunio di Buongiorno cambia tutto. Allegri necessita di coppie difensive collaudate per impostare i suoi concetti tattici e Obaretin rappresenta l’alternativa fisica e strutturata più pronta.

Per lui una grande opportunità per far vedere al nuovo allenatore le proprie qualità e sperare in una permanenza in azzurro.

Dimaro, la lista completa

La lista dei 32 convocati riflette una squadra ancora incompleta. Assenti i nazionali che si aggregheranno solo in Abruzzo, tra cui De Bruyne, Lukaku e McTominay. Allegri sfrutterà il Trentino come laboratorio per valutare elementi di rientro: Lorenzo Lucca, estremamente deludente nella scorsa stagione, avrà l’occasione di convincere il tecnico. Spiccano stelline della Primavera, oltre al rientrante Lindstrom, ancora in trattativa per un trasferimento allo Schalke 04 pur essendo convocato.

Chi non è stato convocato? Jens Cajuste, in odore di cessione al Genoa. I perni assoluti Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka guideranno il gruppo. La stagione del Centenario del Napoli inizia con una squadra ridisegnata dalle emergenze, dove i giovani avranno ampio spazio per dimostrare il proprio valore.

La lista dei convocati:

Portieri: Meret, Milinkovic Savic, Contini, Pugliese

Difensori: Beukema, Di Lorenzo, Garofalo, Gutierrez, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, Obaretin, Rrahmani, Spinazzola

Centrocampisti: Anguissa, Folorunsho, Gilmour, Hasa, Iaccarino, Lobotka, Politano, Prisco, Vergara

Attaccanti: Alisson Santos, Baridò, Giovane, Hojlund, Lindstrom, Lucca, Neres, Pereyra, Rao