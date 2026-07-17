Napoli, nuove candidate per l’attaccante: futuro appeso ad un filo

Romelu Lukaku valuta anche l’ipotesi americana: il New York City FC ha iniziato a sondare il belga, mentre il Napoli attende certezze su Allegri e l’ingaggio.

Lukaku diviso tra Europa e MLS: le opzioni concrete

Il futuro dell’attaccante belga rimane in sospeso. Secondo Il Mattino, il New York City FC ha recentemente avviato una valutazione del profilo di Lukaku, aggiungendo una nuova dimensione al mercato che lo riguarda. La decisione finale dipenderà da due variabili non ancora risolte: dalla decisioni di Massimiliano Allegri e una revisione dell’ingaggio attualmente percepito dal centravanti.

Negli ultimi giorni, Lukaku ha mantenuto i contatti con il proprio entourage pur trascorrendo tempo con la famiglia dopo l’uscita dal Mondiale. Le piste europee si stanno progressivamente riducendo. Il Besiktas ha virato su altri obiettivi, mentre il Fenerbahce, dopo l’arrivo di Mason Greenwood, rappresenta una soluzione meno concreta. Monaco e Ajax hanno manifestato interesse senza però approfondire realmente i dialoghi.

Napoli-Allegri: il nodo centrale per Lukaku

Qual è il vero ostacolo alla permanenza? Non la mancanza di estimatori, bensì l’assenza di chiarezza tattica. Allegri deve decidere se costruire il progetto offensivo intorno al belga oppure orientarsi verso altre soluzioni. Contestualmente, il Napoli dovrà ridefinire le condizioni economiche di un ingaggio considerato oneroso dalla dirigenza.

L’ipotesi MLS rappresenta una valvola di sfogo per tutte le parti coinvolte, qualora le trattative europee non trovassero soluzione. Il New York City FC dispone di risorse economiche significative e potrebbe assorbire il pesante stipendio del centravanti senza particolari difficoltà.

Romelu Lukaku durante una partita con la maglia del Napoli

Il calciomercato Napoli e le scadenze imminenti

La sessione estiva 2026 procede con il Napoli ancora in attesa di chiarimenti sul proprio attacco. Ogni giorno che passa senza una decisione definitiva su Lukaku limita le opzioni alternative disponibili sul mercato. Se il piano americano dovesse concretizzarsi, gli azzurri dovrebbero accelerare su altre piste offensive per garantire un’alternativa credibile ad Hojlund.

La prossima mossa spetta a Lukaku e al suo entourage: accettare una riduzione dell’ingaggio per restare in azzurro, oppure valutare seriamente l’offerta della MLS.