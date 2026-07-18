Napoli, altro infortunio a Dimaro: l’azzurro abbandona la partitella dolorante

Rafa Marin esce dal campo durante la partitella a Dimaro: il difensore azzurro accusa un problema alla caviglia destra e lo staff medico interviene immediatamente con il ghiaccio.

Marin ko a Dimaro: infortunio in allenamento durante la partitella

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro si complica con l’uscita forzata di Rafa Marin. Durante la seduta di allenamento alla Ski.it Arena di Carciato, il difensore spagnolo ha accusato un fastidio alla caviglia destra nel corso della partitella. Dopo essersi avvicinato alla panchina, si è accasciato visibilmente dolorante e lo staff sanitario è intervenuto subito con ghiaccio sulla zona interessata.

Le condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. L’infortunio arriva in un momento delicato per la rosa azzurra, già alle prese con i problemi fisici di Buongiorno. Marin rappresentava una pedina importante nella difesa a quattro schierata da Allegri durante le esercitazioni tattiche.

Rafa Marin durante la seduta di allenamento del Napoli a Dimaro

Effetti sul piano tattico: cosa cambia per Allegri

Quanto tempo sarà fuori Marin? Le valutazioni dello staff medico determineranno l’entità del problema. In attesa di verdetti ufficiali, Allegri dovrà considerare alternative nella costruzione difensiva in questa prima fase di ritiro. Il difensore era stato impiegato sul centrosinistra nella formazione a quattro durante il lavoro sulla costruzione dal basso. La sua capacità nel possesso palla lo rende una pedina importante in questa fase di ritiro dedicata alla metodologia del nuovo allenatore.

Il Napoli affronta dunque una settimana a Dimaro con incertezze fisiche che potrebbero condizionare le scelte di mercato e la gestione della rosa. Le prossime sedute di allenamento riveleranno se il problema di Marin è transitorio o se richiede interventi più strutturati. Nel frattempo, Allegri e il suo staff continueranno a sviluppare i principi tattici con gli elementi a disposizione, monitorando costantemente le condizioni di tutti i giocatori impegnati nel ritiro estivo.