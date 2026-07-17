Napoli, l’addio è sempre più vicino: ballano pochi milioni!

Walid Cheddira lascia il Napoli, ma la trattativa con il Padova rimane bloccata. Secondo Sky Sport, la distanza economica tra domanda e offerta impedisce la chiusura dell’operazione, al momento.

Cheddira-Padova: distanza minima

Il Padova ha raggiunto l’accordo con il giocatore e accelera i contatti per portarlo in Serie B. L’attaccante ha già dato il suo ok al trasferimento, ma gli azzurri mantengono una valutazione di 4 milioni di euro. La proposta veneta si ferma a 2,5 milioni più bonus, creando una forbice di 1,5 milioni che le due società stanno cercando di colmare attraverso i bonus variabili.

Il Padova non è l’unico club interessato a Cheddira. Cremonese e Verona seguono con attenzione l’evoluzione della trattativa e potrebbero inserirsi qualora le negoziazioni con il club veneto non dovessero progredire. La concorrenza in Serie B spinge il Padova a intensificare gli sforzi, ma il Napoli non cede sulla valutazione economica complessiva dell’operazione.

Cheddira esulta durante la partita del Lecce

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Cosa serve per concludere? Una riduzione della distanza sui bonus oppure un rilancio diretto del Padova. Le due ipotesi restano concrete, ma i tempi non sono definiti. Il Padova vuole chiudere quanto prima e stesso gli azzurri: c’è fretta di incassare per andare sul mercato.

L’uscita di Cheddira rientra nella strategia di sfoltimento della rosa del Napoli in questa sessione estiva. L’attaccante non rappresenta una priorità tattica per il nuovo progetto e il club punta a monetizzare la sua cessione.