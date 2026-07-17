Infortunio Buongiorno, il Napoli si fionda sul mercato: Romano svela tutto!

Alessandro Buongiorno costretto a un lungo stop: l’infortunio al ginocchio destro trasforma la difesa del Napoli in emergenza e accelera la ricerca di un centrale sul mercato estivo. Come rivela Fabrizio Romano, il difensore ha subito un infortunio che comporterà un periodo di recupero significativo. Gli esami completeranno la valutazione, ma le prime indicazioni sono preoccupanti per il club partenopeo. L’assenza di Buongiorno non è un dettaglio marginale: rappresenta un buco nella retroguardia che Allegri dovrà gestire da subito.

Napoli: da opportunità a priorità assoluta

Il mercato difensivo del Napoli cambia profilo con questa notizia. Fino a pochi giorni fa, l’arrivo di un centrale era un’opzione. Ora diventa una delle priorità secondo Romano. Il club aveva puntato su Mario Gila, ma il Milan ha bruciato gli azzurri su quel fronte nelle ultime settimane. Il Napoli non rimane con le mani in mano: ha già mosso le prime chiamate per profili diversi.

La strategia del club abbraccia due direzioni opposte. Da un lato cercano giocatori esperti e pronti all’uso; dall’altro valutano talenti giovani con prospettive di crescita. Andrea Natali del Bayer Leverkusen rientra in questa seconda categoria: profilo di prospettiva che il Napoli ha iniziato a monitorare nelle ultime settimane.

Buongiorno durante una partita di Serie A

Mercato Napoli: le prossime mosse di Allegri

Cosa serve al Napoli adesso in difesa? Un centrale di qualità che possa competere immediatamente. La finestra di mercato estiva offre ancora spazi per operazioni significative, e la situazione Buongiorno accelera i tempi decisionali. Il direttore sportivo, Manna, avrà il compito di identificare il profilo giusto in tempi rapidi, senza commettere errori di valutazione sotto pressione.

L’infortunio di Buongiorno arriva in un momento delicato: il ritiro a Dimaro è appena iniziato, Allegri ha appena cominciato il suo progetto e già si trova a gestire un’assenza pesante. I prossimi giorni saranno cruciali per capire l’entità reale del danno.