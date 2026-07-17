Terza maglia Napoli, spunta il possibile spoiler: omaggio a Maradona (FOTO)

Il Napoli celebra cent’anni di storia con una maglia home presentata a bordo della MSC World Europa, ma già circolano anticipazioni su una terza divisa rossa che richiama il 1986/87, l’anno dello Scudetto con Maradona protagonista assoluto.

La nuova maglia del centenario ha visto un’immagine con Diego Armando Maradona, ricreato tramite intelligenza artificiale, che appare negli spalti dello stadio a lui dedicato indossando l’azzurro celebrativo. Il club ha scelto di aprire i festeggiamenti con questo gesto simbolico, legando il passato glorioso al presente della stagione 2026/27.

La maglia rossa: il ritorno a un’epoca leggendaria

Secondo le anticipazioni diffuse da FootyHeadlines, la terza divisa sarà completamente rossa con sponsor in bianco, dettagli biancazzurri su maniche e colletto, e uno schema grafico che inverte le posizioni del logo del club e dello sponsor tecnico sul petto. Una scelta che non è casuale: riporta direttamente alla terza maglia del 1986/87, quando i partenopei conquistarono il primo Scudetto della loro storia proprio con il Pibe de Oro in campo.

Il calendario del centenario: dodici mesi di celebrazioni

I festeggiamenti per i cento anni non si limitano alla presentazione della prima maglia. Gli eventi si distribuiranno su tutto l’arco dell’annata.

Massimiliano Allegri è stato presentato lo scorso 14 luglio, mentre il 17 toccherà all’inizio del ritiro a Dimarofino al 27 luglio, per poi lasciare spazio a Casteldisangro (dal 30 luglio al 13 agosto). Ritiri che saranno decisivi per valutare la rosa composta da 47 giocatori dopo i rientri dai prestiti e decidere chi resterà e chi andrà via.

La maglia rossa del centenario, se confermata, rappresenterebbe un ponte diretto tra il Napoli di Maradona e quello contemporaneo. Allegri avrà il compito di costruire una squadra all’altezza del simbolismo che il club vuole trasmettere con questa annata celebrativa, trasformando il ricordo dei successi passati in motivazione per il presente e il futuro del Napoli.