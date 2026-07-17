Napoli, via libera per il rinnovo biennale: manca solo l’ufficialità

Il Napoli estende il suo legame con Dimaro. Secondo Il Mattino, nei prossimi giorni l’Apt della Val di Sole firmerà il prolungamento di due anni dell’accordo con gli azzurri, confermando la permanenza del ritiro estivo in Trentino fino al 2028.

Dimaro blindato: l’accordo che non si tocca

La struttura trentina non ha alcuna intenzione di perdere questi dieci giorni di calcio azzurro ogni estate. Il rinnovo biennale rappresenta una certezza organizzativa per la società partenopea, che potrà pianificare con anticipo le fasi preparatorie della stagione. La Val di Sole diventa così una base stabile per il Napoli, eliminando ogni incertezza legata a possibili cambiamenti di sede.

Questa scelta assicura continuità logistica e operativa. Gli impianti di Carciato, lo Sporthotel Rosatti e la comunità locale hanno ormai consolidato un rapporto collaudato con il club. I tempi di allestimento, la qualità delle strutture e l’organizzazione del ritiro non richiedono più alcun adattamento.

Napoli-Dimaro 2026: il programma completo del ritiro

Il ritiro inizia oggi, 17 luglio, con l’arrivo della squadra. Il calendario prevede dieci giorni intensi fino al 27 luglio, con doppi allenamenti quotidiani al campo di Carciato. Due amichevoli completano il lavoro tattico: Napoli-Arezzo il 22 luglio e Napoli-Carrarese il 26 luglio.

Gli incontri con i tifosi scandiscono le serate: il 21 luglio quattro calciatori risponderanno alle domande in piazza, mentre lo staff tecnico sarà presente il giorno seguente. L’atmosfera di Dimaro trasforma il lavoro fisico in un’esperienza comunitaria, rafforzando il legame tra squadra e pubblico azzurro.

La conferma del ritiro a Dimaro per i prossimi due anni significa che il Napoli ha trovato la formula perfetta per la preparazione estiva. L’accordo biennale elimina ogni dubbio futuro e consente di concentrarsi esclusivamente sulla costruzione della squadra che dovrà competere ai massimi livelli. L’estate 2026 segna così l’inizio di un nuovo ciclo solidamente radicato in Val di Sole, dove il Napoli e la gestione tecnica troveranno il loro palcoscenico naturale.