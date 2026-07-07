Ritiro Napoli a Dimaro 2026: programma, amichevoli e come seguire gli azzurri dal vivo

Il Napoli torna a Dimaro Folgarida per la quindicesima volta. Dal 17 al 27 luglio 2026 la Val di Sole ospita il ritiro precampionato degli azzurri, con due amichevoli ufficiali, tre serate con la squadra e un village dedicato al Centenario. È anche il debutto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli in una partita vera.

Quando e dove

Il ritiro si svolge dal 17 al 27 luglio 2026 a Dimaro Folgarida, centro turistico della Val di Sole in Trentino occidentale. Gli allenamenti si tengono allo Stadio di Carciato, dove in questi giorni sono in corso i lavori per il manto erboso e il montaggio delle tribune laterali. La SKI.IT Arena ospita il Village e le due amichevoli.

Le due amichevoli

Due le partite in programma, entrambe con fischio d’inizio alle 18.00 alla SKI.IT Arena:

Mercoledì 22 luglio : Napoli vs Arezzo

: Napoli vs Arezzo Domenica 26 luglio: Napoli vs Carrarese

Sono le prime partite di Allegri da allenatore del Napoli. Non amichevoli qualsiasi: chi c’era a Dimaro nel luglio 2023, quando Spalletti preparava lo scudetto appena vinto, sa quanto quella settimana abbia un sapore diverso dal solito.

Il Village del Centenario

La novità principale di quest’anno è il Museo multimediale allestito nella SKI.IT Arena, con trofei, cimeli e fotografie dei campioni dei cento anni di storia del Napoli. Aprirà per tutta la giornata, non solo nelle fasce orarie degli allenamenti. Nel prato sovrastante, un’area ristorazione propone prodotti di Napoli e della Val di Sole.

Il programma completo giorno per giorno

Data Mattina Pomeriggio / Sera Ven 17 lug Arrivo squadra Allenamento pomeridiano Sab 18 lug Allenamento Allenamento | Proiezione film Dom 19 lug Allenamento Allenamento | Proiezione finale Mondiale 2026 Lun 20 lug Allenamento Allenamento | Incontro con 4 giocatori SSC Napoli Mar 21 lug Allenamento Allenamento | Presentazione staff tecnico Mer 22 lug Allenamento Ore 18.00 Amichevole Napoli-Arezzo | Proiezione film Gio 23 lug Allenamento Allenamento | Serata Alert Comedy Ven 24 lug Allenamento Allenamento | Proiezione film Sab 25 lug Allenamento Allenamento | Presentazione squadra con Decibel Bellini Dom 26 lug Allenamento Ore 18.00 Amichevole Napoli-Carrarese | Serata Jay Lillo Lun 27 lug Allenamento Pomeriggio: partenza per Napoli

Le serate in Piazza Madonna della Pace

Il cuore serale del ritiro è in Piazza Madonna della Pace, dove un maxischermo trasforma la piazza in un cinema all’aperto. Tre le serate con i giocatori, due show (Alert Comedy il 23, Jay Lillo il 26) e quattro proiezioni film. Il 19 luglio sullo schermo va la finale del Mondiale 2026.

Come seguire il ritiro

Gli allenamenti mattutini a Carciato sono aperti ai tifosi. Chi non riesce a essere presente fisicamente può seguire i contenuti quotidiani sui canali ufficiali del Napoli: SSC Napoli TV su YouTube, i profili social e il sito ufficiale. Le amichevoli del 22 e 26 luglio potrebbero essere trasmesse in diretta.

Per raggiungere Dimaro Folgarida in auto: uscita Trento Nord o Cles dall’A22 del Brennero, poi statale per la Val di Sole. Da Napoli circa 9-10 ore.