Ultim’ora Sky, arriva il doppio annuncio: decise una cessione e una permanenza

Lucca lascerà il Napoli in questa sessione estiva, secondo quanto riporta Sky Sport. L’attaccante non ha reso in azzurro e il suo passaggio al Nottingham Forest non ha invertito la tendenza negativa.

Lucca-Napoli: la partenza è quasi certa

Come rivela Sky Sport attraverso le parole di Luca Marchetti, l’attaccante andrà via a prescindere dalle modalità. Il club partenopeo deve ancora decidere se cederlo a titolo definitivo, concederlo in prestito o trovare altre soluzioni, ma l’addio è praticamente scontato. Anche Ngonge e Mazzocchi rientrano nella lista dei calciatori destinati a partire. Per quanto riguarda Marianucci, il Napoli potrebbe valutare un prestito per mantenere il controllo del cartellino di un giovane ritenuto promettente.

Folorunsho-Bologna: Allegri può stravolgere i piani

Diversa la situazione di Folorunsho. Il Bologna lo ha messo nel mirino, ma secondo Sky Sport il centrocampista ha almeno una possibilità concreta di restare a Napoli. Tutto dipenderà dalla valutazione del nuovo tecnico durante il ritiro. Allegri potrebbe decidere di trattenere il giocatore, stravolgendo così i piani di mercato già avviati. L’incertezza su altri calciatori come Lucca rende il quadro ancora più fluido: il giudizio dell’allenatore durante la preparazione estiva potrebbe cambiare il destino di diversi elementi.

Lukaku e De Bruyne vivono situazioni complicate. Resta necessario un colloquio preliminare con il tecnico prima di qualsiasi decisione definitiva. Anguissa è in bilico, sebbene la volontà di partenza arrivi dal giocatore stesso e non dalla società, che lo terrebbe volentieri in organico.