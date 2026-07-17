Lascia a sorpresa il Napoli, confermato l’addio improvviso: scelto il sostituto

Raffaele Canonico abbandona il Napoli dopo 22 anni nello staff sanitario azzurro. De Laurentiis ha deciso di chiudere un’era con l’arrivo di Allegri in panchina.

Canonico-Napoli: la separazione dopo due decenni

Il medico responsabile del club se ne va. Canonico era entrato nella società partenopea un mese dopo l’acquisizione da parte di Aurelio De Laurentiis e aveva guidato lo staff medico attraverso cicli vincenti: gli scudetti, le Coppe Italia e le Supercoppe. La stagione appena conclusa, segnata da numerosi infortuni, ha accelerato la decisione della società di interrompere il rapporto.

La scelta non riguarda direttamente Allegri. Piuttosto, rappresenta una valutazione complessiva sulla gestione sanitaria del gruppo. Il club e il dottor Canonico hanno concordato di non proseguire insieme, chiudendo un capitolo lungo e denso di risultati, ma anche di vulnerabilità fisica che ha caratterizzato l’ultima annata.

De Luca promosso: continuità senza strappi

Ad essere promosso come capo dello staff medico, secondo quanto riferito dal Mattino, è Gennaro De Luca, che secondo affiancava Canonico nelle ultime stagioni. Con lui arriva anche Angelo Gioffredi, medico del settore giovanile che ha già esperienza nella gestione dell’area medica del Benevento.

La continuità viene preservata. De Luca conosce i meccanismi interni, ha lavorato al fianco di Canonico nei momenti di massimo splendore, ed è stato parte integrante del progetto che ha portato trofei importanti a Napoli. Il binomio tra i due aveva dimostrato solidità: il cambio ai vertici avviene mantenendo stabilità nell’organigramma.

Il nuovo capo medico dovrà affrontare subito una sfida: ridimensionare l’incidenza degli infortuni che ha caratterizzato la passata stagione e garantire una gestione più attenta della prevenzione. Con Allegri sulla panchina e un mercato ancora in movimento, la struttura medica diventa elemento cruciale per costruire una stagione senza le fragilità fisiche che hanno compromesso il rendimento azzurro. De Luca avrà il compito di elevare gli standard della medicina sportiva al Napoli.