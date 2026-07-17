Futuro Lucca, può cambiare tutto: Allegri ha preso una decisione netta

Lorenzo Lucca rimane al Napoli per il ritiro di Dimaro: secondo Il Mattino, l’attaccante era stato cercato dal club turco nelle scorse settimane, ma la società azzurra ha scelto di trattenerlo. La strategia è quella di affidargli una seconda chance sotto la nuova gestione tecnica, evitando così ulteriori investimenti nel reparto offensivo durante questa sessione estiva di calciomercato.

Lucca a Dimaro: Allegri decide il suo futuro

Il centravanti è già con il gruppo durante il ritiro estivo. Avrà l’occasione concreta di convincere il nuovo allenatore a dargli fiducia. Allegri valuterà le sue condizioni atletiche e il suo rendimento negli allenamenti per decidere se può rappresentare una soluzione affidabile per la stagione 2026-2027. Il campo dirà tutto.

La scelta del Napoli di mantenerlo in rosa risponde a una logica precisa: trovare internamente un’alternativa credibile in avanti senza ricorrere al mercato. Se Lucca riuscisse a rilanciarsi, la società risparmierebbe risorse e guadagnerebbe una soluzione già conosciuta dal contesto azzurro. Se invece non convincerà, rimangono aperti gli scenari di cessione.

Lucca in azione con il Napoli durante la partita

Il rifiuto del Trabzonspor e la strategia di Allegri

L’interesse turco è stato concretamente respinto. Il Napoli ha preferito investire sulla crescita interna piuttosto che accettare un’offerta che non rispecchiava le valutazioni del club. Questa decisione riflette la fiducia residua nelle qualità tecniche del giocatore, anche per via dell’importante cifra spesa appena un anno fa.

Dimaro rappresenta il banco di prova definitivo. Allegri osserverà ogni movimento, ogni scelta tattica, ogni reazione del centravanti agli schemi di gioco proposti. Se il tecnico dovesse riscontrare margini di miglioramento significativi, Lucca potrebbe diventare un elemento centrale del progetto offensivo del Napoli per la prossima annata. Diversamente, la sessione estiva di mercato potrebbe offrire occasioni di uscita.