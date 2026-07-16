Napoli, cessione certa per il calciatore: “Ma non è semplice”

Lorenzo Lucca lascerà il Napoli con quasi certezza: secondo Sky Sport, l’attaccante sarà ceduto entro fine mercato per fare spazio agli acquisti di Manna.

Lucca: cessione inevitabile, minusvalenza da gestire

L’ex Udinese non ha reso secondo le aspettative. Costato tanto al Napoli, l’attaccante ha deluso anche in Premier League con il Nottingham Forest, trascinando dietro di sé una valutazione complicata. La soluzione non è banale: cederlo con perdita economica oppure proporlo in prestito? Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è categorico ai microfoni di Radio Marte: “Lucca è costato tanto e non ha reso, facendo male anche in Premier League con il Nottingham Forest. Che fai, lo cedi facendo minusvalenza? O lo presti? La Lazio si è rivolta verso altri obiettivi. Chi prende Lucca prende un giocatore che la scorsa stagione non ha fatto bene e quindi si accolla un rischio: non è semplice”.

Il Napoli ha già verificato le prime alternative ma il quadro si complica. La Lazio, inizialmente interessata, ha virato su altri nomi. Qualunque club decida di investire su Lucca dovrà mettersi in conto il rischio sportivo di una stagione sottotono. Il numero 9 azzurro rimane in bilico al 99%, ma la sua partenza non risolve tutti i problemi in uscita.

Manna deve alleggerire prima di comprare

Giovanni Manna affronta una sessione di mercato estiva complessa. Il direttore sportivo sa che le entrate dipendono dalle uscite: i conti vanno quadrati, gli esuberi piazzati, i ruoli compensati. Lucca rappresenta il primo tassello di questa operazione di sfoltimento, ma non l’unico. Il ritiro di Allegri avrà il compito di evidenziare chi resterà e chi no, quale ulteriore leva per negoziare le partenze ancora incerte.