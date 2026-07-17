Fabregas al Napoli, retroscena clamoroso di Suwarso: “È successo tre mesi fa…”

Fabregas ha detto no al Napoli negli ultimi tre mesi. Il presidente del Como Suwarso ha confermato a La Stampa che l’allenatore ha respinto almeno tre offerte, due da club italiani e una proprio dagli azzurri.

Fabregas e il Napoli: il rifiuto che chiude la porta

La volontà di Fabregas è irremovibile. Non si tratta di negoziazioni ancora aperte o di valutazioni in corso: l’ex centrocampista ha scelto di restare al Como e ha comunicato chiaramente la sua posizione a tutti i club interessati, incluso il Napoli. Suwarso non ha lasciato spazio a interpretazioni:

“Almeno tre club ci hanno chiesto Fabregas negli ultimi tre mesi ma lui ha sempre rifiutato. È una sua scelta”.

La situazione del Como rappresenta un elemento di stabilità che Fabregas non intende abbandonare. Dopo mesi di lavoro sulla panchina lariana, l’allenatore ha costruito un progetto e ha preferito portarlo avanti piuttosto che accettare una nuova sfida. Il Napoli si è mosso concretamente, ma ha trovato un muro insormontabile nella determinazione dell’interessato.

Il Napoli e le alternative: come cambia il mercato

Quale era l’obiettivo? Portare a Napoli un allenatore giovane, ma con una capacità di gestione tattica consolidata. Fabregas rappresentava un profilo diverso dal passato, qualcuno con credibilità europea e background da giocatore di altissimo livello. Ma il rifiuto ha poi spinto Aurelio De Laurentiis a puntare su Massimiliano Allegri.