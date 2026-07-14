Arrivano anche momenti di emozione e commozione durante la bellissima cornice della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Napoli Massimiliano Allegri. L’allenatore si è lasciato andare a qualche attimo di commozione che hanno portato a fermare per qualche momento le sue parole per l’emozione.

Allegri si commuove ricordando un retroscena con ADL: i dettagli

Massimiliano Allegri ha ricordato un retroscena dei tempi della Juventus, la notte prima della partita contro il Borussia Dortmund. In quella notte il tecnico ebbe una telefonata con ADL. Allegri ricorda però anche che quello fu un brutto periodo.

“Con De Laurentiis ci conosciamo da tanti anni, ci fu una telefonata a mezzanotte. Allenavo la Juventus, una telefonata prima della gara contro il Borussia Dortmund”.

Qui arriva poi la commozione, dovuta al fatto che in quel periodo la madre non stava bene:

“Quella sera mia madre non stette bene, queste lacrime non sono per il presidente“.

Il tecnico, ripresosi dopo qualche attimo di commozione, ha proseguito il discorso.