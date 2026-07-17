Anguissa e Lobotka, svolta improvvisa: deciso il futuro dei due centrocampisti

Anguissa e Lobotka rimangono al Napoli per la stagione 2026-27 nonostante le voci di mercato: secondo il Corriere dello Sport, entrambi i centrocampisti saranno a disposizione di Allegri fin dal ritiro.

Anguissa e Lobotka: la conferma arriva dal Corriere dello Sport

Le speculazioni degli ultimi giorni trovano una risposta concreta. Come rivela il Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa continueranno a vestire la maglia azzurra e saranno presenti fin dall’inizio della preparazione estiva. I due centrocampisti, insieme a Scott McTominay, costituiscono il nucleo tattico attorno al quale Massimiliano Allegri costruirà la nuova stagione del Napoli.

La situazione contrattuale è già definita. Lobotka è legato al club fino al 2028 dopo l’attivazione dell’opzione di rinnovo che la società ha scelto di esercitare. Anguissa ha sottoscritto un accordo che scade il 30 giugno 2027, sempre grazie all’opzione messa in atto dal Napoli. Entrambi gli accordi offrono stabilità contrattuale e tranquillità progettuale.

Il centrocampo del Napoli: cuore della squadra

Il quotidiano non ha dubbi sulla rilevanza di questi due elementi.

“Se il centrocampo è l’anima di una squadra, Lobo e Frank sono con McTominay l’anima della festa. Mente e cuore del Napoli vincente”,

La loro permanenza rappresenta un segnale di continuità. Le discussioni sul futuro, tuttavia, non sono chiuse definitivamente. Secondo quanto riportato dal quotidiano. La priorità di Allegri e della dirigenza è la preparazione atletica e tattica in vista della nuova annata. Qualsiasi valutazione sulla permanenza a lungo termine rimane rinviata a dopo l’inizio della stagione.

Anguissa e Lobotka affronteranno il ritiro con il Napoli senza l’incertezza che aveva caratterizzato le settimane precedenti. La loro disponibilità immediata consente ad Allegri di lavorare sul centrocampo con continuità, mantenendo intatta la struttura tattica che ha garantito i successi precedenti. La stagione 2026-27 inizierà dunque con due certezze al centro del campo.