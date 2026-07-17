Aggiornamento Zeballos, il Boca Juniors cambia tutto? L’annuncio di Romano!

Exequiel Zeballos ha rifiutato il CSKA Mosca e tutte le altre proposte perché vuole solo il Napoli. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, l’intesa con l’attaccante del Boca Juniors è già impostata, ma la trattativa tra i due club rimane bloccata su questioni economiche e strutturali.

Zeballos rifiuta il CSKA: il Napoli ha il giocatore in pugno

Il calciatore argentino vive nel mito di Maradona e ha scelto consapevolmente di aspettare solo gli azzurri, scartando ogni alternativa. Come rivela Fabrizio Romano su YouTube, il Boca ha già ricevuto l’offerta ufficiale da 10 milioni di dollari presentata dal Napoli, ma ha risposto modificando i termini della proposta iniziale. Il club argentino ha chiesto di ristrutturare l’operazione, toccando i tempi di pagamento e le clausole di rivendita. Il Napoli, al momento, non ha ancora replicato a questa controproposta.

La ragione del silenzio partenopeo è tattica e finanziaria. Gli azzurri devono prima completare le cessioni in uscita prima di poter chiudere l’arrivo di Zeballos. Questo significa che la trattativa, seppur avanzata dal lato giocatore, rimane sospesa in attesa dei movimenti di mercato che libereranno risorse e spazi nella rosa. Zeballos aspetta senza fretta, consapevole che il Napoli arriverà quando avrà sistemato le questioni interne.

Zeballos in azione durante una partita di calcio

Boca Juniors: la richiesta che rallenta tutto

La controproposta del club argentino non è una semplice richiesta economica al rialzo. Il Boca ha deciso di modificare la struttura complessiva dell’operazione, toccando elementi che vanno oltre il prezzo base. I termini di pagamento diventano cruciali quando si parla di cifre in dollari e di club sudamericani che necessitano di liquidità immediata. Le clausole di rivendita, invece, rappresentano un elemento di protezione per un talento che potrebbe apprezzarsi significativamente in Europa.

Il Napoli ha il giocatore nel mirino, ma non può muoversi fino a quando non avrà liberato spazi e denaro attraverso le vendite e, questo, lo ha fatto sapere.