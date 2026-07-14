Napoli, Allegri si presenta: “Dobbiamo vincere trofei. Ci sarà un mese decisivo. Vi dico una cosa su Lukaku e De Bruyne”

Massimiliano Allegri presenta il Napoli al Teatro San Carlo e fissa le priorità. Il tecnico toscano ha parlato di trofei, dinamiche economiche e ha anche detto la sua sulla rosa a disposizione.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Allegri chiarisce la tempistica degli arrivi. De Bruyne e Lukaku raggiungeranno la squadra dopo le vacanze post-Mondiali, una situazione che obbliga l’allenatore a lavorare con una rosa parziale nei primi giorni di ritiro. McTominay e Lang, invece, si aggregheranno prima, permettendo ad Allegri di iniziare con loro la costruzione tattica.

L’allenatore ha dichiarato:

De Bruyne voglio allenarlo e nel finale di stagione è stato importante. All’andata a Milano giocò bene ed è un giocatore straordinario”.

Fin quando non alleno un giocatore non posso dare giudizi dall’esterno. Bisogna conoscersi e da domani lavoreremo. De Bruyne e Lukaku arriveranno il 5 agosto. Un po’ prima McTominay e Lang, ci metteremo a lavorare prima di tutto con chi avremo a disposizione.

L’allenatore azzurro ha parlato in maniera chiara sugli obiettivi stagionali, specificando che ci sarà un momento chiave per l’annata:

“Eredito una squadra da Antonio Conte che sa già come si lavora a certi livelli. Per me è la seconda volta che eredito una squadra da Conte e spero che sia di buon auspicio. A marzo capiremo dove saremo con i nostri obiettivi, campionato, Champions e Coppa. Sono in una città con molta passione ho già avvertito un grande calore. Dobbiamo vincere trofei.

Poi con il presidente siamo stati vicino già qualche tempo fa. Sono felice di lavorare con il mondo Napoli. Ho parlato col presidente e già anni fa sono stato vicino. Sono felice di lavorare con lui, con tutto il Napoli”.