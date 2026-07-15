Svolta Zeballos, arriva l’offerta che cambia tutto: l’annuncio di Fabrizio Romano

Exequiel Zeballos ha detto no a 20 milioni di euro in quattro anni dal CSKA Mosca. L’esterno argentino del Boca Juniors vuole solo il Napoli, che ha già preparato un’offerta ufficiale di 10 milioni di dollari al club argentino.

Zeballos rifiuta il CSKA Mosca: Napoli è l’unica destinazione

Come rivela Fabrizio Romano, il calciatore ha chiuso la porta ai russi e anche alle avances di una squadra tedesca arrivate a luglio. La ragione è una sola: il Napoli rappresenta il suo obiettivo dichiarato. Zeballos ha già raggiunto un accordo contrattuale con gli azzurri da mesi, blindato e pronto all’ufficializzazione una volta completate le cessioni in uscita. La determinazione del giocatore nel rifiutare offerte economicamente superiori testimonia la solidità dell’intesa raggiunta con la società partenopea.

La trattativa con il Boca Juniors procede attraverso i canali ufficiali. Il Napoli ha inviato la proposta da 10 milioni di dollari al club argentino, cifra che attende la valutazione del presidente Juan Román Riquelme. Allegri, fresco della sua presentazione, ha indicato Zeballos come profilo prioritario per completare il reparto degli esterni.

Zeballos e il sogno Maradona: il Napoli come destinazione finale

Il fattore emotivo gioca un ruolo decisivo nella volontà di Zeballos di sbarcare in Serie A con la maglia azzurra. Il giocatore vive nel sogno di indossare i colori del club legato a Diego Armando Maradona e di giocare nello stadio intitolato a lui. Questa spinta interiore spiega il rifiuto secco alle proposte alternative, indipendentemente dalle cifre proposte.

Il Napoli ora attende gli sviluppi della trattativa con il Boca Juniors. Le prossime settimane saranno decisive per definire i tempi dell’operazione. Una volta che Riquelme avrà dato il via libera e le cessioni in uscita saranno state completate, Zeballos potrà trasferirsi a Napoli e unirsi al progetto di Allegri per la stagione 2026-27.