Napoli, presenza eccellente a Dimaro: sarà con la squadra da subito

Il Napoli tra pochissimi giorni partirà per Dimaro per svolgere la prima parte della preparazione estiva e, a seguito della squadra, ci saranno tutti i “big” dell’organigramma azzurro, compreso il presidente De Laurentiis, che vuole far sentire vicinanza a mister Allegri.

La stagione 2026/27 sta per cominciare: il Napoli si prepara alla prima parte del ritiro pre-season a Dimaro Folgarida, dove mister Allegri potrà iniziare a valutare la rosa a sua disposizione. Ma l’allenatore non sarà solo: ad accompagnarlo, infatti, sin dal primo giorno si presenterà anche il presidente Aurelio De Laurentiis, come evidenziato nel recente comunicato rilasciato dal club.

Ecco quanto espresso nel suddetto comunicato:

“È ormai alle ultime battute il conto alla rovescia che si chiuderà venerdì mattina con l’arrivo a Dimaro Folgarida di squadra, staff tecnico e dirigenti de SSC Napoli, con il neoallenatore Massimiliano Allegri e il Presidente Aurelio De Laurentiis, per il primo pranzo allo Sport Hotel Rosatti, a conclusione del trasferimento da Napoli. Nel pomeriggio alle 18.00 la squadra svolgerà il primo allenamento del ritiro per poi proseguire al ritmo di due al giorno, escluse le giornate dove sono a calendario le amichevoli con Arezzo (mercoledì 22) e Carrarese (domenica 26)”.